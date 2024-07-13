Чешка Барбора Крейчикова стала триумфатором Уимблдона

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова одержала победу на Уимблдонском турнире-2024. В финальном поединке, состоявшемся 13 июля, она одолела итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

Для 32-й ракетки мира этот титул стал третьим в серии турниров Большого шлема – ранее Крейчикова побеждала на Открытом чемпионате Франции (2021) и в парном разряде на Олимпийских играх в Токио. Она семикратная победительница турниров WTA.

Лучшей из россиянок на Уимблдоне стала Анна Калинская, вышедшая в 1/8 финала. Там ее соперницей стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая нанесла Калинской поражение во втором сете из-за травмы россиянки.