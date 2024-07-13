 

Чешка Барбора Крейчикова стала триумфатором Уимблдона

13.07.2024, 20:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова одержала победу на Уимблдонском турнире-2024. В финальном поединке, состоявшемся 13 июля, она одолела итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

Для 32-й ракетки мира этот титул стал третьим в серии турниров Большого шлема – ранее Крейчикова побеждала на Открытом чемпионате Франции (2021) и в парном разряде на Олимпийских играх в Токио. Она семикратная победительница турниров WTA.

Лучшей из россиянок на Уимблдоне стала Анна Калинская, вышедшая в 1/8 финала. Там ее соперницей стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая нанесла Калинской поражение во втором сете из-за травмы россиянки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Процессоры Intel Core 13 и 14 поколений создают проблемы для разработчиков Warframe

14.07 / Эмулятор ПК UTM SE вышел в App Store для iPhone

14.07 / Realme анонсирует смартфоны 13 Pro и 13 Pro+ с перископической камерой

14.07 / «Такой опытный КВНщик, и не понял шутку» – Белый дом объяснил, почему Байден перепутал Зеленского с Путиным

14.07 / Российские разработчики анонсировали выход игры «Ежов», посвящённой легендарному советскому наркому

14.07 / «Друзья, я в порядке» – Чубайс успокоил россиян, встревоженных слухами о том, что «в рыжего стреляли»

14.07 / Мнение: Коррупция при Сталине: бассейн, бобры и 12 чемоданов различных вещей

14.07 / БАДы для иммунитета не помогут, но здоровый образ жизни и вакцинация укрепят защиту

14.07 / Исследования показали, что умеренное употребление кофе не оказывает негативного влияния на гипертоников

14.07 / «Зарница 2.0» открылась в Тюменской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика