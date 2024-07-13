 

Мнение: Кто похож на Ленина из современной несистемной оппозиции?

13.07.2024, 20:10, Разное
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1. Ленин, конечно, жив, но из Мавзолея давно уже не выходит. А если бы выходил, то в 2012 он бы надел белую ленту, чтобы протестовать за американцев на Болотной, потом уехал бы за рубеж, активно писал бы в Твиттер с Фейсбуком и участвовал бы во всех иностранных конгрессах, строя планы по расчленению России.

Чтобы закончить с нелепым мифом о патриотизме Ленина. Вот знаменитая статья Ильича прямо на эту тему (ссылка). Там он доходчиво объясняет, что патриотизм — это буржуазный предрассудок, и что коммунисты должны бороться против России на стороне немцев, так как это поможет им захватить власть. Идея у Ильича такая: надо нанести России удар в спину, а когда Россия падёт, устроить в ослабленной поражением стране гражданскую войну. Ленин при этом прямо указывает, что с точки зрения традиционной морали это государственная измена. Цитирую характерное:
 
Пролетарий не может ни нанести классового удара своему правительству, ни протянуть (на деле) руку своему брату, пролетарию «чужой», воюющей с «нами» страны, не совершая «государственной измены», не содействуя поражению, не помогая распаду «своей» империалистской «великой» державы.
 
Обратите внимание на кавычки. Ленин показывает кавычками, что немцы для него не чужие, а русские и Россия — не свои. Также он указывает кавычками, что государственная измена — это на самом деле не измена, так как, цитирую, «у пролетария нет отечества». И, наконец, очень узнаваемый штрих, он заключает в кавычки слово «великая» применительно к нашей стране, как делают все русофобы и по сей день.

2. Историк Александр Дюков пишет (ссылка):
 
Ленин в работе “Социализм и война (отношение РСДРП к войне)”, опубликованной в 1915 г. в Женеве, ясно написал, что 3/4 территории России – это колонии и только 1/4 – метрополия.

Это для понимания, как планировалось расчленять.

Опять-таки, до степени смешения похоже на мечты нынешних иноагентов, которые пропагандируют за рубежом идеи «деколонизации» и расчленения России. Понятно, что надежды на победу у них мало, однако и Ленин тоже до последнего не верил в успех своего предприятия: революция стала для него приятным сюрпризом.

3. Ещё пара цитат Ленина, в которых он желал поражения России и начала гражданской войны (ссылка):

«Лозунг мира… обывательский, поповский лозунг. Пролетарский лозунг должен быть: гражданская война».

«Наименьшим злом было бы теперь и тотчас – поражение царизма в данной войне. Ибо царизм во сто раз хуже кайзеризма».

В. Ленин (Ильин) – А. Шляпникову, 17 октября 1914 г.

Забавный факт: вся советская пропаганда о Первой мировой некритично повторяет немецкую пропаганду того периода — о слабости России, о тюрьме народов, о засилье иностранного капитала, огромных долгах, дефиците снарядов, отсталой промышленности и так далее. В своём «царизм во сто крат хуже кайзеризма» Владимир Ильич всего лишь подчёркивает основу своей позиции: он выбрал сторону, и это немецкая сторона.

Теперь вопрос тем, кто следит за нашими беглыми оппозиционерами. Как полагаете, кто из современных иноагентов больше всего похож на Ильича?

Источник: Место для дискуссий


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