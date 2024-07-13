Politico – Польша создаст бригаду из украинских мигрантов

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Новая бригада будет создана в Польше из украинских добровольцев, пишет Politico. Она призвана заменить выдохшиеся украинские войска на фронте. По словам министра иностранных дел Сикорского, украинцы согласны воевать при условии, что после ротации их вернут в Польшу.



AP

Польша начала обучение украинской добровольческой бригады, пишет Politico. По словам министра иностранных дел страны Радослава Сикорского, новое подразделение будет состоять из украинских мигрантов.

Их планируется обучить для боевых действий на территории Украины. «У нас до миллиона украинцев обоего пола, и несколько тысяч из них уже зарегистрировались для призыва», – заявил Сикорский в кулуарах саммита НАТО.

Этот шаг Польши был сделан всего через несколько дней после того, как Варшава и Киев подписали двустороннее соглашение о безопасности. Украина отчаянно нуждается в новых войсках для ротации истощенных солдат и восполнения потерь на фронте. Согласно новому закону, Киев обязал украинских мужчин, проживающих за границей, встать на воинский учет.

«Интересно, что многие из них хотят служить и ротировать своих соотечественников, но говорят: «Мы не хотим, чтобы нас бросали в бой без должной подготовки и экипировки». И мы собираемся сделать это для них», — заявил Сикорский.

«И тогда они будут доступны украинскому правительству как подразделение с правом возвращения в Польшу после ротации», — добавил он. «Если бы каждая европейская страна делала это, у Украины было бы несколько бригад», — отметил Сикорский.