 

Politico – Польша создаст бригаду из украинских мигрантов

13.07.2024, 20:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Новая бригада будет создана в Польше из украинских добровольцев, пишет Politico. Она призвана заменить выдохшиеся украинские войска на фронте. По словам министра иностранных дел Сикорского, украинцы согласны воевать при условии, что после ротации их вернут в Польшу.


AP

Польша начала обучение украинской добровольческой бригады, пишет Politico. По словам министра иностранных дел страны Радослава Сикорского, новое подразделение будет состоять из украинских мигрантов.

Их планируется обучить для боевых действий на территории Украины. «У нас до миллиона украинцев обоего пола, и несколько тысяч из них уже зарегистрировались для призыва», – заявил Сикорский в кулуарах саммита НАТО.

Этот шаг Польши был сделан всего через несколько дней после того, как Варшава и Киев подписали двустороннее соглашение о безопасности. Украина отчаянно нуждается в новых войсках для ротации истощенных солдат и восполнения потерь на фронте. Согласно новому закону, Киев обязал украинских мужчин, проживающих за границей, встать на воинский учет.

«Интересно, что многие из них хотят служить и ротировать своих соотечественников, но говорят: «Мы не хотим, чтобы нас бросали в бой без должной подготовки и экипировки». И мы собираемся сделать это для них», — заявил Сикорский.

«И тогда они будут доступны украинскому правительству как подразделение с правом возвращения в Польшу после ротации», — добавил он. «Если бы каждая европейская страна делала это, у Украины было бы несколько бригад», — отметил Сикорский.

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Fox News – Байден признал, что не он командует парадом в Белом доме

14.07 / Евро 2024: Тарханов назвал лучший матч Евро-2024

14.07 / На благо страны — Washington Post призвала Байдена выйти из предвыборной гонки

14.07 / Евро 2024: Суперкомпьютер назвал победителя Евро в день финала

14.07 / Тренд на внутренний туризм – в чем преимущества отдыха в Российских городах-курортах?

14.07 / Цель определили демократы – западные СМИ и политики о покушении на Дональда Трампа

14.07 / Польша рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной

14.07 / Евро 2024: Мостовой оценил шансы Англии победить Испанию в финале Евро

14.07 / Евро 2024 – Суарес – тащер: Уругвай еле спасся и взял бронзу Кубка Америки, победив Канаду по пенальти

14.07 / Трамп в порядке после стрельбы на митинге и благодарит службу безопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика