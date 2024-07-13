 

Евро 2024: Ещенко рассказал, кого считает фаворитом в финале Евро-2024

13.07.2024, 19:50, Новости дня
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Андрей Ещенко, в прошлом игрок ряда российских клубов, высказался в преддверии финала Евро-2024.

Напомним, встреча Испания – Англия пройдёт 14 июля и стартует в 22:00 по мск. По мнению Ещенко, испанцы являются фаворитами предстоящего матча.

– При всех раскладах в финале будет фаворитом Испания. Испанцы играют более разносторонне, чем сборная Англии, это дает им преимущество. Ямаль отметился хорошим голом в ворота Франции, но ему надо еще нужно дальше прогрессировать, – передаёт слова Ещенко Metaratings.ru.

Текстовая трансляция встречи будет доступна на портале LiveResult.ru.


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