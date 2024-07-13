Samsung Galaxy Watch Ultra повторили дизайн часов Hermes

Журналисты обнаружили поразительное сходство между недавно представленными смарт-часами Samsung Galaxy Watch Ultra и французскими механическими часами Hermes H08. Оба устройства имеют круглый циферблат в квадратном корпусе из титана с сапфировым стеклом. Кроме того, дизайн дополнен оранжевым ремешком.

Хотя Hermes H08 не является «умными» часами, как Galaxy Watch Ultra, они оснащены механизмом с автоподзаводом, обеспечивающим работу до 50 часов, что близко к 48 часам автономности, заявленным для новинки от Samsung.

Помимо внешнего сходства, оба аксессуара имеют степень водонепроницаемости 10 АТМ. Стоит отметить существенную разницу в цене: базовая версия Hermes H08 стоит 5650 долларов (около 495,7 тыс. рублей), а самая дорогая модель из розового золота оценивается в 16 100 долларов (около 1,14 млн рублей).

На данный момент компания Samsung не прокомментировала сходство Galaxy Watch Ultra с Apple Watch Ultra или Hermes H08.