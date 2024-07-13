Министерство просвещения объявило о создании Союза фикрайтеров России

Министерство просвещения Российской Федерации объявило о создании отдельной подведомственной организации «Союз фикрайтеров Российской Федерации» (сокращенно СФРФ). В неё вошли самые известные авторы фанфиков.

Как считают организаторы Союза, молодые люди действительно тянутся к искусству литературы, однако под зарубежным влиянием начинают искажённо воспринимать ключевые ценности и идеи. В результате начинающие писатели теряются и не могут написать ничего, что не квалифицировалось бы как пропаганда ЛГБТ.

– Когда мы собрали инициативную группу из числа фикрайтеров и предложили покинуть встречу тем, кто пишет подобные очевидно незаконные и омерзительные опусы, у нас в помещении никого не осталось, – рассказывает источник в министерстве. – Поэтому решили зайти с другой стороны – будем не исключать, а перевоспитывать. Тогда же решили, что Союз фикрайтеров на первых порах возглавит Александр Проханов – человек крепкой морали и консервативных убеждений.

В министерстве считают, что СФРФ поможет направить творческую энергию молодёжи в правильное русло. В частности, будут организованы творческие вечера, где популярные фикрайтеры поделятся опытом. В ходе мастер-классов юным писателям предложат осветить исторические темы – к примеру, встречу Петра I и Ивана Мазепы в 1698 году.

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