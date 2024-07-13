Евро 2024: Артета высказался о трансферном рынке

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу работы клуба на летнем трансферном рынке.

«Трансферное лето теперь другое, всё происходит немного медленнее. Рынок и новые правила сделали клубы более осведомлёнными, вести дела теперь нужно более деликатно. Мы адаптировались к этому, мы всё ещё хотим работать и совершенствоваться», – слова Артеты приводит журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в прошлом чемпионате Англии «Арсенал» занял второе место. От «Манчестер Сити» команда Микеля Артеты отстала всего лишь на два зачётных балла.

В первом туре следующего сезона АПЛ «Арсенал» 17 августа сыграет против «Вулверхэмптона».