 

В летнее время резко возрастает риск возникновения аллергических реакций

13.07.2024, 18:25, Разное
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В летний сезон обостряются различные аллергические заболевания, которые могут приобретать затяжной характер, предостерегла фармаколог, кандидат медицинских наук Елена Сапронова. По ее словам, солнечная крапивница наблюдается у четверти населения мира хотя бы один раз в течение жизни.

“Высыпания могут появиться сразу после контакта с ультрафиолетом, а возможно и через несколько дней. Аллергия на солнце может быть как единичным случаем, так и перейти в хроническую форму. При возникновении такой реакции необходимо принять антигистаминное средство”, – сказала Сапронова.

Эксперт подчеркнула, что укусы насекомых могут привести к серьезным последствиям, поскольку насекомые являются переносчиками болезней. “Если на месте укуса возникает отек, который не проходит на следующий день, необходимо обязательно обратиться к врачу”, – пояснила она.

Сапронова отметила, что в летний период высок риск проявления поллиноза, который характеризуется обильным насморком и слезотечением. При этой форме аллергии также рекомендован прием антигистаминных препаратов.

“Летом часто выявляется аллергическая реакция на продукты питания, которая вызывается употреблением продуктов, содержащих гистамин. Для борьбы с ней используют как антигистаминные средства, так и сорбенты для очищения кишечника”, – пояснила фармаколог.

Сапронова напомнила, что в летней аптечке у людей с аллергией обязательно должны быть антигистаминные препараты различных дозировок (детские и взрослые), а также сорбенты для очищения желудка.


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