Потуги Европы и НАТО на Украине провалились — у конфликта нет военного решения

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Продолжение конфликта грозит уничтожением Украины, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В интервью CNN он подчеркнул, что стратегия Евросоюза и НАТО на Украине не принесла никаких результатов. По его словам, у этого конфликта не может быть военного решения, поэтому необходимо направить большие усилия на дипломатию и организацию переговорного процесса.

ПЕТЕР СИЙЯРТО, министр иностранных дел Венгрии: Вы знаете, на протяжении последних двухс половиной лет мы живем в непосредственной близости от зоны военных действий. Вы показывали карту, на которой видно, что мы [Венгрия] имеем общую границу с Украиной, поэтому последние два с половиной года находимся в непосредственной конфронтации с … точнее, мы испытываем на себе последствия войны: 1,3 млн. украинских беженцев оказались в Венгрии, более полутора тысяч венгерских школ принимают детей из украинских семей, у нас высокая инфляция и цены на энергию, а где-то неподалеку тысячи людей гибнут каждый день на поле боя. Поэтому мы должны это остановить. Должны. Остановить.

А стратегия, которой в последние годы придерживались Евросоюз и НАТО, просто-напросто

не принесла никаких результатов. Ситуация ухудшается: Вы сами видите жестокие атаки, ощущаете постоянный риск обострения ситуации, становитесь свидетелем жестокости, происходящей на поле боя. Я думаю, всё будет только хуже. Итак, если нам не удастся остановить войну, будут тысячи, сотни, десятки новых жертв, а Украина окажется уничтоженной. Мы должны остановить это. А то, что мы делали на протяжении последних двух с половиной лет, просто не принесло никаких результатов.

ДЖЕЙК ТАППЕР, ведущий телеканала CNN: На прошедшей неделе ваш [венгерский] премьер-министр Виктор Орбан нанес визиты и на Украину, и в Россию. Он убеждает Киев достичь, наконец, договоренности о прекращении огня или, по крайней мере, начать обсуждать соответствующие условия. Ускорить переговорный процесс. Украинская сторона расценивает подобную риторику как «капитуляцию перед российской агрессией», ведь РФ ввела свои войска на Украину ещё в 2014 году. Сначала был Крым*, потом события в Донбассе**, затем, разумеется, полномасштабное вторжение два с половиной года назад . И вот… ну Вы же понимаете, следовать сейчас рекомендациям Орбана – значит для Киева буквально «отдать четверть территории страны в обмен на то, чтобы украинцев перестали убивать».



ПЕТЕР СИЙЯРТО: Нет, я не согласен с этим, потому что территориальная целостность… да, это принцип, которого должны придерживаться все страны, однако за последние два с половиной года мы однозначно поняли, что данный конфликт не имеет решения на поле боя. Просто подумайте о том, какое огромное количество оружия было поставлено на Украину за упомянутый период, и что вы, американские граждане, заплатили из своего кармана за все те горы оружия! И что, помогло это изменить ситуацию на поле боя? Нет, ни капли! Российские войска всё ещё там, и они наступают. Украина не может одержать победу военным путём. И если мы зададимся вопросом о том, сколько же в итоге надо ещё поставить оружия, чтобы переломить ситуацию на поле боя и дать тем самым ВСУ надежду на дальнейшие успехи, то никто не ответит нам на него.

И это свидетельствует о том, что вместо поля боя следует, подумать о том, чтобы сесть за стол переговоров. Мы должны всячески способствовать началу переговоров, которые дают надежду на заключение мирного соглашения. Оно, в свою очередь, может обеспечить надежный и справедливый для всех сторон мир в регионе. Поэтому никакого военного решения не может быть. Нам нужно, чтобы, в первую очередь, были использованы другие средства: переговоры, дипломатия, налаживание дипломатических каналов, прямые обсуждения и диалог обеих сторон конфликта.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 10 июля 2024 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



** Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).