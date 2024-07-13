 

«Финский народ в НАТО не вступал»: в МИД объяснили, почему продолжают рассматривать Финляндию как нейтральную страну

13.07.2024, 17:33, Разное
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Решение о «вступлении» в Североатлантический альянс принимал не финский народ, а политики-авантюристы, нашедшие «отдушину для своей русофобской истерии», – об этом заявили в МИД России, комментируя, почему Финляндия рассматривается в качестве нейтральной страны.

Простые финны не поддерживают экспансионистскую и агрессивную политику НАТО, при этом они выступают за добрососедские отношения с Россией, пояснили дипломаты. Испытывая глубокую благодарность Москве за предоставление независимости в «трагичном 1917-м году», они осуждают западную политику двойных стандартов и выражают поддержку курсу президента и правительства Российской Федерации.

«Безответственная политика клики Стубба – Орпо (президента и премьер-министра Финляндии – прим.) делает всех финнов заложниками экспансионистских устремлений блока НАТО, ставит под угрозу мир и благополучие в регионе, на корню подрывает идеологию нейтралитета, которая и сделала возможным существование Финляндии в её нынешнем виде. Не финский народ вступал в НАТО, а группа авантюристов, захвативших власть в этой некогда процветавшей стране», – говорится в коммюнике.

Эта позиция уже доводилась до сведения властей Финляндии в 2023 году, однако, как отмечают дипломаты, «незаконный акт о «вступлении» в НАТО до сих пор не отозван. Более того, «одержимые бацилой милитаристского безумия финские политиканы» продолжают интегрировать вооружённые силы страны со структурами Альянса, выступая таким образом «против здравого смысла и против воли своего народа».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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