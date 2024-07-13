 

Евро 2024: «Бешикташ» объявил зарплату Иммобиле

13.07.2024, 17:30, Новости дня
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Нападающий Чиро Иммобиле после восьми сезонов в «Лацио» перебрался в «Бешикташ». Турецкий клуб посредством своего официального сайта объявил о подписании с 34-летним итальянцем трудового соглашения сроком на два года.

В пресс-релизе «Бешикташ» раскрыл зарплату Иммобиле – форвард будет получать 6 миллионов евро в год.

Отметим, что за восемь сезонов в «Лацио» Чиро Иммобиле провёл 340 официальных матчей в различных соревнованиях. В них форвард записал на свой счёт 207 голов и 54 результативных паса на партнёров.

Добавим, что в прошлом чемпионате Турции «Бешикташ» занял шестое место.


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