 

Американец обнаружил потерянные в океане часы Apple Watch спустя полтора года

13.07.2024, 17:13, Разное
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С помощью функции “Локатор” американец Джаред Брик спустя полтора года нашел свои смарт-часы Apple Watch, которые затонули в океане.

В июне 2022 года, во время празднования дня рождения сына на Карибах, Брик приобрел для себя и своего ребенка Apple Watch в качестве средства связи. Во время многократных дайвингов в течение дня часы случайно слетели с его руки и пропали в океане.

После обнаружения пропажи Брик активировал режим поиска, не надеясь на возвращение устройства. Однако в декабре 2023 года он получил сообщение от неизвестного человека, который нашел часы. Несмотря на длительное пребывание в воде, устройство сохраняло работоспособность, благодаря чему было возможно связаться с его владельцем.

В итоге часы были отправлены Брику по почте и, к его изумлению, продолжали работать без каких-либо повреждений. “Я бесконечно благодарен Джонатану с Карибского моря за то, что он нашел и вернул мне часы, а также Apple за создание такой потрясающей технологии”, – заявил Брик.


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