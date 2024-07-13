 

Демократов волнует не здоровье Байдена и благополучие народа, а победа над Трампом

13.07.2024, 16:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Последние недели показали, что ни Джо Байден, ни американский народ не волнуют демократов так, как это делает Дональд Трамп. Как отметила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в интервью Fox News, все мысли Демократической партии заняты только тем, как бы посильнее навредить Трампу — причём, как показывает опыт, для этого демократы готовы пренебрегать верховенством закона, Конституцией и интересами американцев.

ТУЛСИ ГАББАРД, экс-конгрессвумен: Думаю, всем демократам стало совершенно ясно, что им нет никакого дела до Джо Байдена. Их не волнуют интересы американского народа и нашей страны. 

Просто послушайте, что говорит председатель Национального комитета Демократической партии: «Эй, хватит говорить о Джо Байдене! Сосредоточьтесь на том, чтобы нанести поражение Дональду Трампу и раскритиковать его». Мы слышим, как Билл Мар говорит: «Я лучше проголосую за мозг Байдена в бутылке, чем за кого-либо ещё или за Трампа». То же самое и Вупи Голдберг…

Мы слышим одну и ту же песню: им на самом деле наплевать на Джо Байдена — всё, что их волнует, это победа над Дональдом Трампом. И это порождает вопрос: но почему? Почему их не волнуют проблемы и интересы людей, которые реально имеют значение?

Они видят в Дональде Трампе самую большую угрозу власти демократической элиты. И это большой тревожный звоночек для всех нас, для американского народа: они будут делать всё, что считают необходимым, лишь бы попытаться победить Дональда Трампа, пренебрегая при этом верховенством закона, Конституцией и интересами американского народа.

Дата выхода в эфир 12 июля 2024 года.


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