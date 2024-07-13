Демократов волнует не здоровье Байдена и благополучие народа, а победа над Трампом

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Последние недели показали, что ни Джо Байден, ни американский народ не волнуют демократов так, как это делает Дональд Трамп. Как отметила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в интервью Fox News, все мысли Демократической партии заняты только тем, как бы посильнее навредить Трампу — причём, как показывает опыт, для этого демократы готовы пренебрегать верховенством закона, Конституцией и интересами американцев.

ТУЛСИ ГАББАРД, экс-конгрессвумен: Думаю, всем демократам стало совершенно ясно, что им нет никакого дела до Джо Байдена. Их не волнуют интересы американского народа и нашей страны.

Просто послушайте, что говорит председатель Национального комитета Демократической партии: «Эй, хватит говорить о Джо Байдене! Сосредоточьтесь на том, чтобы нанести поражение Дональду Трампу и раскритиковать его». Мы слышим, как Билл Мар говорит: «Я лучше проголосую за мозг Байдена в бутылке, чем за кого-либо ещё или за Трампа». То же самое и Вупи Голдберг…

Мы слышим одну и ту же песню: им на самом деле наплевать на Джо Байдена — всё, что их волнует, это победа над Дональдом Трампом. И это порождает вопрос: но почему? Почему их не волнуют проблемы и интересы людей, которые реально имеют значение?

Они видят в Дональде Трампе самую большую угрозу власти демократической элиты. И это большой тревожный звоночек для всех нас, для американского народа: они будут делать всё, что считают необходимым, лишь бы попытаться победить Дональда Трампа, пренебрегая при этом верховенством закона, Конституцией и интересами американского народа.

Дата выхода в эфир 12 июля 2024 года.