Российские разработчики представили прототип игровой консоли на «Авроре»

Российские специалисты продемонстрировали концепт переносных игровых устройств, функционирующих на операционной системе «Аврора». Массовый выпуск продукции пока не планируется, однако разработчики уже проводят тестирование возможности создания таких устройств на новой платформе.

Устройство оснащено мощным железом с процессором x86, специально адаптированным для игр. Благодаря этому интерфейс и игры запускаются плавно и без сбоев.

Операционная система «Аврора» на базе ядра Linux позволяет интегрировать в систему различные игры и приложения, что делает консоль перспективным продуктом для постоянного улучшения и расширения функционала.

Представленный прототип способен запускать игру Doom 3 (2004), однако неизвестно, сможет ли приставка работать с более современными проектами.

Стоит отметить, что ранее на российском рынке отмечался рост продаж портативных игровых консолей Valve и Asus.