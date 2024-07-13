 

Французские социалисты ввели продразвёрстку в Шампани

13.07.2024, 15:33, Разное
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Производители
шампанских вин теперь будут обязаны отдавать от 30% до 85% своей продукции в
казну – с таким заявлением выступил недавно назначенный генерал-комиссар
Шампани Жан Портфрюи. Необходимость продразвёрстки неоднократно обсуждалась
новым социалистическим парламентом Франции, но пока её ограничили только одним
регионом и отдельными видами продукции.

Пришедшие к
власти социалисты пока не могут договориться между собой, должны ли попадать
под продразвёрстку предприятия, подавляющее большинство сотрудников которых
придерживаются ислама – таких в стране от 70% до 84%, сообщает
Францстат. Ранее бригады активистов пытались осуществить продразвёрстку в Марселе и Руане, однако во всех случаях мусульмане отбивались от комиссаров
при помощи огнестрельного оружия, а один из них даже совершил самоподрыв,
уничтожив при этом грузовик «ЗИЛ», на котором предполагалось вывозить его
продукцию. Решение о введении развёрсточных мер в отношении виноделов Шампани
объясняется тем, что в винно-водочной промышленности Франции почти нет
мусульман.

«Конечно, если бы
не вооружённое сопротивление со стороны исламистов, мы бы проводили
продразвёрстку по самому широкому списку товаров, – говорит Жан Портфрюи. –  Нашей молодой республике не хватает бриошей, дижонской
горчицы, тмина, улиток, лягушачьих лапок, круассанов, безе – да много чего. Засевшие в артелях буржуа пока не хотят делиться излишками. Разумеется, наши комиссары
получили предписание не развёрстывать всё имущество на складах. В зависимости
от зажиточности того или иного производителя мы забираем от 30% до 85%. Это в целом
соответствует налоговому законодательству, действующему на сегодняшний момент».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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