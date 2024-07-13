Французские социалисты ввели продразвёрстку в Шампани

Производители

шампанских вин теперь будут обязаны отдавать от 30% до 85% своей продукции в

казну – с таким заявлением выступил недавно назначенный генерал-комиссар

Шампани Жан Портфрюи. Необходимость продразвёрстки неоднократно обсуждалась

новым социалистическим парламентом Франции, но пока её ограничили только одним

регионом и отдельными видами продукции.

Пришедшие к

власти социалисты пока не могут договориться между собой, должны ли попадать

под продразвёрстку предприятия, подавляющее большинство сотрудников которых

придерживаются ислама – таких в стране от 70% до 84%, сообщает

Францстат. Ранее бригады активистов пытались осуществить продразвёрстку в Марселе и Руане, однако во всех случаях мусульмане отбивались от комиссаров

при помощи огнестрельного оружия, а один из них даже совершил самоподрыв,

уничтожив при этом грузовик «ЗИЛ», на котором предполагалось вывозить его

продукцию. Решение о введении развёрсточных мер в отношении виноделов Шампани

объясняется тем, что в винно-водочной промышленности Франции почти нет

мусульман.

«Конечно, если бы

не вооружённое сопротивление со стороны исламистов, мы бы проводили

продразвёрстку по самому широкому списку товаров, – говорит Жан Портфрюи. – Нашей молодой республике не хватает бриошей, дижонской

горчицы, тмина, улиток, лягушачьих лапок, круассанов, безе – да много чего. Засевшие в артелях буржуа пока не хотят делиться излишками. Разумеется, наши комиссары

получили предписание не развёрстывать всё имущество на складах. В зависимости

от зажиточности того или иного производителя мы забираем от 30% до 85%. Это в целом

соответствует налоговому законодательству, действующему на сегодняшний момент».

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