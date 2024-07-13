Мнение: Рост зарплат педагогов, противники ЕГЭ и высокая нагрузка на учителей

1. Зарплаты учителей, преподавателей и учёных в России растут заметно быстрее, чем инфляция успевает их обесценивать (ссылка):



В 2023 году средние зарплаты педагогов, учителей и научных работников в России увеличились вплоть до 13 процентов. Рост зарплат оценили в кабмине в ответ на письменные вопросы депутатов Госдумы, сообщает РИА Новости.

По данным правительства, в первом полугодии 2023-го среднемесячная зарплата преподавателей поднялась на 13 процентов. Доход научных сотрудников стал больше на 9 процентов в годовом выражении. При этом с 2013 года эти показатели выросли в 2,8 и 3,2 раза соответственно. Зарплаты педагогов изменились с 40 428 до 111 421 рубля, а научных сотрудников — с 41 623 до 134 391 рубля.

Кстати, обратите внимание, что из вражеской пропаганды почти исчез традиционный заход про «нищих врачей и учителей». Причина понятна: народ не верит, начинает требовать сканы зарплатных квитков, и тут выясняется, что у тролля ничего нет.

2. А вот мнение о причинах, по которым против ЕГЭ до сих пор ведут яростную, хотя и безнадёжную агитацию (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3):



Против ЕГЭ ведётся преднамеренная пропаганда.

Ее активно продвигают три группы, которые в этом заинтересованы:

А. Родители не самых умных детей, которые понимают, что на честных и объективных экзаменах ловить их детям нечего. И очень хотят, чтобы было по старому, когда ученики делали вид, что сдают экзамены, а учителя делали вид, что их принимают. А поступали по блату, по взятке.

Б. Плохие учителя, которые толком не смогли ничему научить. Я понимаю, что не все зависит от учителя, из ничего ничего не сделаешь. Но когда учитель запарывает класс – то стоит большой вопрос о его компетенции. Раньше было лучше – поставил какие нужно оценки – и дело с концом.

В. Работники вузов. До ЕГЭ вступительные экзамены были способом обогащения работников приемных комиссий. В топовых ВУЗах, например медицинских, суммы взяток были очень солидными. И ЕГЭ прихлопнула такую жирную кормушку. Как тут быть не против ЕГЭ?

3. Учителя продолжают жаловаться на непомерную нагрузку и ненормированный рабочий день (ссылка):

Иван всего четверть [года] проработал в школе, но уже сумел почувствовать все недостатки профессии учителя. Он отметил, что у преподавателей нет лимитированного рабочего графика. После того как они проводят уроки, им приходится много времени тратить на проверку различных работ и подготовку к следующим занятиям. Если у школьного учителя есть собственный класс, то он, ко всему прочему, должен всегда находиться на связи с учениками. Иван же понял, что ему необходимо четкое разграничение между работой и отдыхом.

«В моем понимании таскать работу в дом — рушить семью», — объяснил учитель физики. Он рассказал, как под конец четверти проверял множество контрольных работ дома. Иван мог разбирать их до двух часов ночи и уже в семь вставать, чтобы успеть на урок. «Это больно», — признался он.

Однако он отметил, что у профессии учителя есть и свои положительные стороны. Среди них Иван выделил моменты, когда удается донести материал до ученика. Он подчеркнул, что работать учителем стоит ради того, чтобы видеть понимание в глазах школьников и осознавать, что ты смог кому-то что-то объяснить.

Вот это «всегда на связи с учениками» — позор, конечно же. Учитель не должен быть всегда на связи, это не пожарный и не адвокат. Учитель вообще не должен быть на связи за пределами школы. Надо что-то сказать учителю? Пишите развёрнутое письмо по электронной почте, в рабочее время учитель ответит и прочтёт.

Повторюсь, чаты с участием учителя в Вотсапе, отвечающий вечером на звонки педагог — это позор. Учитель должен быть прежде всего примером для школьников. Учитель, который до такой степени пренебрегает работой и личной жизнью, что готов отвлекаться ради любого пустяка, показывает детям вредный и отвратительный пример — примерно как если бы он напивался каждую пятницу, валялся в луже перед местным КБ и пытался хватать прохожих за ноги.