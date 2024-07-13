 

Эфиопия видит в России и БРИКС потенциал для преобразования миропорядка

13.07.2024, 15:16, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Расширение БРИКС, ставшее поворотным моментом в динамике международных отношений, неожиданно принесло РФ нового преданного друга, считает La Nouvelle Tribune. Эфиопия, «словно молодой росток, стремящийся пустить корни в плодородную почву», полна энтузиазма в отношении РФ и БРИКС и рассматривает новых союзников как шанс бросить вызов устоявшемуся мировому порядку.


АР

С официальным расширением БРИКС в начале этого года на геополитической шахматной доске произошли новые стратегические изменения, пишет La Nouvelle Tribune. По мнению издания, это шаг ознаменовал собой «поворотный момент в динамике международных отношений», особенно для развивающихся стран. 

Однако на фоне остальных новоприбывших одна страна особенно выделяется своим энтузиазмом в укреплении связей с Россией: Эфиопия, «словно молодой росток, стремящийся пустить корни в плодородную почву», рассматривает Москву в качестве главного партнёра, способного стимулировать её личный рост и вести глобальный Юг по пути многополярного мира, отмечает газета.

На днях Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Совета Федерации Парламента Эфиопии Агеньеху Тешагер, во время которой представители стран обсудили вопросы взаимодействия и укрепления двусторонних отношений. Как считает издание, эфиопский гость «не скрывал своих амбиций во время встречи»: Тешагер подчеркнул желание своей страны активно развивать экономические отношения в рамках БРИКС, настаивая на том, что видит в блоке «потенциал для преобразования глобальных экономических отношений».

При этом энтузиазм эфиопов не ограничивается политическими кругами, пишет La Nouvelle Tribune. Страны также обсудили вопросы образования и культуры, а Тешагер рассказал «о радости эфиопской молодёжи и всего народа в связи с переизбранием Владимира Путина», продемонстрировав симпатию эфиопов, которая выходит за рамки официальных дипломатических отношений.


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