 

Евро 2024 – Ди Мария: «Я теневой работник – никогда не любил камеры»

13.07.2024, 15:05, Новости дня
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Анхель ди Мария не является игроком с большим количеством индивидуальных наград. Футболист сборной Аргентины дал комментарий на этот счёт.

«Я теневой работник, это всегда было моим образом жизни. Я никогда не любил камеры, свет – всё это меня интересует. Всё, чего я добился в своей карьере, – это благодаря упорному труду. Быть выше или ниже в рейтинге игроков на «Золотой мяч» – это решение людей или прессы. Для меня это ничего не меняет», – рассказал ди Мария в интервью для L’Equipe.

В ночь с воскресенья на понедельник сборная Аргентины сыграет в финале Кубка Америки. Соперником «альбиселесте» будет сборная Колумбии.


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