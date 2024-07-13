Названы вредные привычки, повышающие риск развития рака

Ученые предупреждают, что некоторые вредные привычки могут существенно повысить риск развития рака. Одной из наиболее опасных, способствующих развитию рака, является курение, согласно исследованиям Американского онкологического общества.

В список привычек, повышающих риск рака, исследователи также включили: переедание, приводящее к избыточному весу; загар; чрезмерное употребление алкоголя. Онколог Павел Копосов отметил, что малоподвижный образ жизни и ожирение в РФ играют значительную роль в возникновении злокачественных новообразований.

«Курение преимущественно вызывает рак легких, но в нашей стране на первое место выходит другая вредная привычка — малоподвижный образ жизни, ассоциированный с ожирением (часто одно вытекает из другого). Ожирение способствует развитию рака желудка, ободочной кишки, поджелудочной железы», — прокомментировал онколог Копосов.

Копосов подтвердил, что такие привычки, как чрезмерный загар и употребление алкоголя, являются канцерогенными факторами. Этиловый спирт, содержащийся в спиртных напитках, может повреждать клетки и вызывать их злокачественное перерождение. В частности, регулярное употребление алкоголя повышает риск развития колоректального рака, опухолей груди, пищевода, печени, рта и ротоглотки. Загар, в свою очередь, увеличивает вероятность появления меланомы.

Копосов подчеркнул, что отказ от алкоголя и курения приносит пользу даже после длительного употребления. По его словам, это не только снижает риск развития раковых заболеваний, но и предотвращает такие патологии, как цирроз печени и хроническая обструктивная болезнь легких.