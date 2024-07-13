Названы вредные привычки, повышающие риск развития рака
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Ученые предупреждают, что некоторые вредные привычки могут существенно повысить риск развития рака. Одной из наиболее опасных, способствующих развитию рака, является курение, согласно исследованиям Американского онкологического общества.
В список привычек, повышающих риск рака, исследователи также включили: переедание, приводящее к избыточному весу; загар; чрезмерное употребление алкоголя. Онколог Павел Копосов отметил, что малоподвижный образ жизни и ожирение в РФ играют значительную роль в возникновении злокачественных новообразований.
«Курение преимущественно вызывает рак легких, но в нашей стране на первое место выходит другая вредная привычка — малоподвижный образ жизни, ассоциированный с ожирением (часто одно вытекает из другого). Ожирение способствует развитию рака желудка, ободочной кишки, поджелудочной железы», — прокомментировал онколог Копосов.
Копосов подтвердил, что такие привычки, как чрезмерный загар и употребление алкоголя, являются канцерогенными факторами. Этиловый спирт, содержащийся в спиртных напитках, может повреждать клетки и вызывать их злокачественное перерождение. В частности, регулярное употребление алкоголя повышает риск развития колоректального рака, опухолей груди, пищевода, печени, рта и ротоглотки. Загар, в свою очередь, увеличивает вероятность появления меланомы.
Копосов подчеркнул, что отказ от алкоголя и курения приносит пользу даже после длительного употребления. По его словам, это не только снижает риск развития раковых заболеваний, но и предотвращает такие патологии, как цирроз печени и хроническая обструктивная болезнь легких.
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