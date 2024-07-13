Продажи планшетов OnePlus в России резко возросли

По данным отчета компании “Авито”, продажи новых планшетов в РФ во втором квартале 2024 года продемонстрировали рост на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Бренд Apple занял лидирующую позицию на рынке планшетов, на долю iPad приходится 43%. В среднем iPad в ресейле можно приобрести за 21 тыс. рублей, а новый — за 49 тыс. рублей. Samsung занимает второе место с долей рынка 13%. Планшеты этого бренда продаются в среднем за 8 тыс. рублей в ресейле и 38 тыс. рублей за новые устройства.

На третьем месте расположилась Xiaomi с долей рынка 6%. Средняя стоимость подержанного устройства Xiaomi составляет 17 тыс. рублей, а нового — 24 тыс. рублей, что на 3% ниже, чем в предыдущем квартале. В пятерку лидеров также входят планшеты Huawei и Lenovo.

Лидером роста продаж за год стал бренд Umiio с ростом почти в 7 раз. Планшеты OnePlus стали продаваться в 5 раз чаще, HONOR — в 3 раза, а продажи Xiaomi выросли на 61%.