 

Киберспортивные Олимпийские игры впервые пройдут в Саудовской Аравии в 2025 году

13.07.2024, 13:37, Разное
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Международный олимпийский комитет объявил о проведении первых в истории киберспортивных Олимпийских игр, которые состоятся в Саудовской Аравии в 2025 году. Соответствующая информация опубликована на сайте организации.

В рамках договора, заключенного между МОК и Саудовской Аравией сроком на 12 лет, предусмотрено проведение регулярных киберспортивных Олимпиад. По словам президента МОК Томаса Баха, данные соревнования будут проходить в соответствии со всеми стандартами и принципами, действующими в рамках международных спортивных мероприятий.

Включение киберспортивных игр в официальный календарь будет рассмотрено на предстоящей сессии комитета, которая пройдет накануне летних Олимпийских игр в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Решение о создании киберспортивных Олимпийских игр было озвучено исполнительным комитетом МОК в июне 2024 года. Первое соприкосновение МОК с киберспортом состоялось в 2018 году, когда в Лозанне прошел киберспортивный форум. Впоследствии была создана Группа по связям с киберспортом, впоследствии преобразованная в Комиссию по киберспорту при МОК.


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