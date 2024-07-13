 

Явлинский призвал ЕС вернуть беглых россиян к ближайшим выборам, чтобы они голосовали за оппозицию

13.07.2024, 13:33, Разное
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Лидер либеральной оппозиции Георгий Явлинский призвал страны Евросоюза и Грузию вернуть беглых россиян обратно к ближайшим выборам, чтобы они сменили власть в России, проголосовав за оппозицию.

По словам политика, только так можно обеспечить бескровную и стремительную смену режима. Явлинский допустил, что власти разрешат «Яблоку» участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году.

– Ничего гарантировать я не могу, не я решаю, идти на выборы, или нет… Но если мы идём на выборы всё-таки, нам надо готовиться заранее. Очень заранее, – сказал он. – Почему наш избиратель сидит сейчас где-то в Грузии, шашлык ест, на массаж ходит? Он разве не знает, что Отечество в опасности? Из Тбилиси точно голосовать не разрешат, пока это именно Тбилиси, а не Тифлис. Надо всех вернуть. Если в Европе и Грузии хотят, чтобы мы одумались и вернулись к либеральным ценностям, они должны сотрудничать с нашей партией.

Главный либерал России считает, что только после возвращения релоканты вернут себе «человеческий облик».

– Некоторые боятся возвращаться из-за заведённых дел. Но если ты пребываешь на территории РФ, то ты можешь голосовать даже в тюрьме, – напомнил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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