 

Бак ньюйоркцам показав, мэр сказал: за мусор — штраф!

13.07.2024, 13:28, Разное
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Американцы, особенно ньюйоркцы, настолько «тупые», что только после странной презентации Эрика Адамса должны осознать, что такое мусорные баки на колесах.

Только подумайте, в XXI веке понадобилась демонстрация тривиального бака для сбора мусора! Нет-нет, не емкостей для разделения его по сортам — операции, давно освоенной всем человечеством. Элементарный мусорник с крышкой, коими забиты все соответствующие площадки в любом, по меркам Запада, даже захудалом городишки нашей необъятной.

А тут не провинциальный городок, а Нью-Йорк! Вот его-то мэр и учинил 8 июня грандиозную презентацию для жителей, то бишь ознакомил их с современным технологическим достижением. При этом Адамс не забыл напомнить ньюйоркцам о новом правиле: дескать, владельцы недвижимости будут оштрафованы, если по-прежнему продолжат сваливать мусор на улицах.

Представленный главой города скромный мусорный бак на колесах должен стать последним оружием для продолжения войны с крысами. Мэр признал, что концепция использования мусорных контейнеров для сбора мусора не является изобретением велосипеда, но это большое изменение для жителей Нью-Йорка, которые десятилетиями просто выбрасывали на улицы мешки с мусором.

Горы пакетов, засоряющие городские тротуары, — это не только совершенно душераздирающее зрелище, но и бесплатные рестораны для нью-йоркских крыс, численность которых вызывает беспокойство. Во время пресс-конференции Адамс подчеркнул явную отсталость своего мегаполиса:

«Мы лишь догоняем другие муниципалитеты по всему миру в том, что они делают в настоящее время».

Он с великой гордостью продемонстрировал мусорный бак, который, судя по всему, должен был вызвать у жителей Нью-Йорка полное умопомрачение. Добавлял чувств в странную обстановку и «шедевр» Алиши Киз «Имперское состояние души». Мэр демонстративно прокатил бак в сторону ликующей толпы, а затем остановился, чтобы ловко закинуть в него пакет с мусором.

Главное, владельцы недвижимости, которые решат проигнорировать эти новые требования, рискуют получить штраф в размере $51 (₽4474,88) от санитарного департамента «Большоего яблока».

Некоторое время считалось, что в его кварталах обитает более 30 миллионов крыс — по пять на каждого жителя города. И хотя, по новым оценкам, эта цифра гораздо меньше — около трех миллионов, — они все равно остаются довольно распространенным явлением.

Особенно, если учесть, что несколько лет назад в Нью-Йорке была обнаружена ужасающая суперкрыса. Размером с небольшую собаку, она, по некоторым данным, была самой большой из найденных в мире обитательниц этого вида.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

Ненадежный источник: РИА Fognews


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