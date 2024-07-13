Евро 2024: «Манчестер Юнайтед» хочет арендовать полузащитника «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс может сменить французскую Лигу 1 на Английскую премьер-лигу. Об этом рапортует The Mirror.

Как стало известно источнику, в переходе нидерландского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» хотели бы арендовать игрока на следующий сезон. Главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага привлекает футбол, который показывает Симонс.

В прошлом сезоне Хави играл на правах аренды за немецкий «РБ Лейпциг». 21-летний полузащитник принял участие в 43 поединках, отметившись десятью забитыми мячами и 13 голевыми передачами.