 

Honor представил планшет MagicPad 2 с улучшенными характеристиками

13.07.2024, 12:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Honor представил новый планшет MagicPad 2. Устройство оснащено OLED-экраном с диагональю 12,3 дюйма, разрешением 3000×1920 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Производительность планшета обеспечивает процессор Snapdragon 8s Gen 3, дополненный оперативной памятью объемом от 8 до 16 ГБ и встроенным хранилищем емкостью от 256 ГБ до 1 ТБ.

MagicPad 2 оснащен основной камерой с разрешением 13 Мп и фронтальной камерой на 9 Мп. Также в устройство встроено восемь динамиков с сертификацией IMAX Enhanced, модули Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6, а также поддержка стилуса Magic Pen 3. Аккумулятор емкостью 10050 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Устройство имеет толщину 5,8 мм и весит 555 грамм. Планшет Honor MagicPad 2 предлагается в Китае по цене от 2899 до 4199 юаней (около 34,7-50,2 тыс. рублей). Информация о его доступности в РФ пока не поступала.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / «Финский народ в НАТО не вступал»: в МИД объяснили, почему продолжают рассматривать Финляндию как нейтральную страну

13.07 / Американец обнаружил потерянные в океане часы Apple Watch спустя полтора года

13.07 / Российские разработчики представили прототип игровой консоли на «Авроре»

13.07 / Французские социалисты ввели продразвёрстку в Шампани

13.07 / Мнение: Рост зарплат педагогов, противники ЕГЭ и высокая нагрузка на учителей

13.07 / Названы вредные привычки, повышающие риск развития рака

13.07 / Продажи планшетов OnePlus в России резко возросли

13.07 / Киберспортивные Олимпийские игры впервые пройдут в Саудовской Аравии в 2025 году

13.07 / Явлинский призвал ЕС вернуть беглых россиян к ближайшим выборам, чтобы они голосовали за оппозицию

13.07 / Бак ньюйоркцам показав, мэр сказал: за мусор — штраф!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика