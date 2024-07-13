Honor представил планшет MagicPad 2 с улучшенными характеристиками

Honor представил новый планшет MagicPad 2. Устройство оснащено OLED-экраном с диагональю 12,3 дюйма, разрешением 3000×1920 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Производительность планшета обеспечивает процессор Snapdragon 8s Gen 3, дополненный оперативной памятью объемом от 8 до 16 ГБ и встроенным хранилищем емкостью от 256 ГБ до 1 ТБ.

MagicPad 2 оснащен основной камерой с разрешением 13 Мп и фронтальной камерой на 9 Мп. Также в устройство встроено восемь динамиков с сертификацией IMAX Enhanced, модули Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6, а также поддержка стилуса Magic Pen 3. Аккумулятор емкостью 10050 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Устройство имеет толщину 5,8 мм и весит 555 грамм. Планшет Honor MagicPad 2 предлагается в Китае по цене от 2899 до 4199 юаней (около 34,7-50,2 тыс. рублей). Информация о его доступности в РФ пока не поступала.