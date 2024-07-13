Мнение: Россия учится у США: на этот раз по-настоящему

Олдос Хаксли — автор знаменитого романа «О дивный новый мир», во многом предвосхитившего как безумные идеи австрийского художника, так и современную левацкую повестку. Переехав в США и прожив там долгие годы, писатель решил, наконец, получить американское гражданство.

Для оформления гражданства нужно было дать присягу, а в тексте присяги было обязательство воевать за американские интересы, что шло вразрез с принципами убеждённого пацифиста Хаксли. Писатель попросил сделать для него исключение, позволить ему уклониться от этой воинственной клятвы.

Мистер Хаксли был к этому времени всемирно известным автором, фигурой мировой величины. Кроме того, Олдос Хаксли тяжело болел, и практического интереса для армии США не представлял. Учтя эти обстоятельства, судья перенаправил запрос Хаксли федеральным властям, после чего те ответили… категорическим отказом. Не хочешь воевать за США? Тогда забудь про американский паспорт, так как сила Америки покоится на верных штыках (ссылка).

Наши власти снова берут американскую мудрость на вооружение, как и в лихих девяностых. Отличие в том, что в девяностые мы американцев слушали, и это было большой нашей ошибкой, а теперь мы за американцами наблюдаем.

Ещё в 2002 знаменитая певица горячо оправдывала на федеральном канале террористов, выступая против, цитирую, «этой непонятной, дурно пахнущей войны», которая якобы и толкнула «полных отчаяния» боевиков на теракты (ссылка). Тогда всем было нормально — никого не оштрафовали и не уволили, никто не сел в тюрьму, никого не лишили бюджетных денег и государственных наград.

В 2012 году дыру в безопасности закрыли: в России приняли аналог американского закона об иноагентах, так что открытые враги России чувствуют себя теперь менее вольготно. Сейчас та же певица высказывается гораздо осторожнее, изо всех сил старается сохранять видимость приличий, однако даже прорывающихся реплик достаточно, чтобы целая группа депутатов настойчиво требовала признать её иноагентом. Фигуры меньшего масштаба, пытавшиеся вести пропаганду против России под соусом пафицизма, получили позорные титулы иноагентов уже давно.

Теперь Америка преподаёт нам новый раздел учебной программы. За прошедший год в Нью-Йорке в несколько раз выросло количество ограблений на мопедах. Банды нелегальных мигрантов заходят в кафе и рестораны, наставляют оружие на посетителей и собирают с них всё ценное: кошельки, часы, ювелирные украшения. Затем уезжают, так что когда полиция прибывает к месту происшествия, ловить там уже некого (ссылка).

Соседняя Канада стала столицей автомобильного угона, как её характеризует Би-Би-Си (ссылка). Местная полиция демонстрирует достойное презрения бессилие: достаточно сказать, что жертвой угона стал даже федеральный министр юстиции Канады. Преступники или используют угнанные машины для совершения других преступлений, или продают их за границу, куда-нибудь в Африку.

Потеряв веру в силы правопорядка, канадцы пытаются защищаться самостоятельно… как оно обычно и бывает перед установлением власти криминала в стране. Если полиция не даёт защиты, граждане вынужденно идут к мафии — нередко к этнической, так как мигрантов в современной Канаде необычайно много.

Разумеется, процветает в Америке и высокотехнологичная отрасль преступности. К примеру, «Тикетмастер», один из крупнейших в мире ресурсов про продаже билетов, отчитался недавно об утере данных 500 млн своих клиентов (ссылка). Вместе с тем, наиболее поучительными для нас являются традиционные преступления, офлайновые кражи и грабежи.

На прикреплённой к посту картинке — одно из мест в Лос-Анджелесе, где этнические банды грабят товарные поезда. Как видите, всё уже усыпано пустыми коробками, однако поезда продолжают ходить беззащитными, исправно снабжая преступников надёжным источником дохода (ссылка).

Всё больше воруют в США и цветного металла. Потренировавшись на мостах, заправках Тесла и светофорах, чёрные электрики добрались до богатых медью месторождений магистральных телефонных линий. Каждая кража надолго отключает связь как обычным абонентам, так и спасательным службам. Остановить воровство полиция не может (ссылка).

Причины криминального разгула понятны. Во-первых, леваки давно и массово завозят в Америку мигрантов, так как мигранты голосуют на выборах за леваков. Напомню, в США голосовать могут даже нелегальные мигранты, и вот только сейчас республиканцы пытаются эту явно преступную практику прекратить. Демократы сопротивляются: Байден уже пообещал наложить вето на запрет, так как голоса нелегальных мигрантов будут критически важны ему на выборах в ноябре (ссылка).

Во-вторых, левацкая повестка связывает полицию по рукам и по ногам. Полиция не может выполнять свои обязанности, наказывая небелых преступников, так как их защищают и до нелепости мягкие законы, и так называемые «прокуроры Сороса», и могущественные агитаторы от леваков. Каждый полицейский понимает: шаг влево, шаг вправо, и он повторит судьбу офицера Дерека Шовина, получившего за задержание Джорджа Флойда 22,5 года тюрьмы.

Из печального опыта Америки Россия может вынести два непосредственных урока. Урок первый — нельзя допускать нелегальных мигрантов до голосования, так как такая практика может создать паразитную обратную связь: мигранты будут голосовать за леваков-интернационалистов, которые будут требовать сначала снять ограничения на миграцию, потом упростить раздачу русских паспортов, потом отменить проверки на участках, чтобы получить ещё больше голосов.

Урок второй — нельзя допускать леваков до власти, так как защита «угнетённых» превращается в итоге в их исполнении в тотальное угнетение общества. Напомню, когда несколько десятилетий назад леваки боролись в Америке за права меньшинств, их излюбленным аргументом в спорах было примерно следующее:

— Ну что плохого в радужных парадах? Или вы думаете, что завтра в школу придёт толстый раскрашенный мужик в костюме из перьев, чтобы провести урок о видах нетрадиционной любви?

Вернёмся в Россию. Две новости (ссылка):

1. МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы разработали законопроект о причислении всех преступлений, связанных с организацией нелегальной миграции, к категории тяжких и особо тяжких. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

“Сегодня мы договорились о том, что в течение недели все уполномоченные министерства, все правоохранители, все службы дадут нам обратную связь по проекту закона, который разработан депутатами Государственной думы и касается нескольких важнейших направлений. Первое. Мы отнесем к категории тяжких и особо тяжких преступлений все преступления, которые связаны с организацией нелегальной миграции”, — сказала Яровая журналистам.

2. МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Нарушение порядка пребывания в РФ станет отягчающим обстоятельством при наказании за преступления, совершенные иностранцами. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая возглавляет рабочую группу по анализу законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики.

“Второе направление законов, которые нами подготовлены, касается ответственности самих лиц, которые пребывают на территории РФ и совершают преступления в статусе незаконно пребывающих. Это будет отнесено к категории отягчающих вину обстоятельств”, — сообщила Яровая журналистам по итогам заседания рабочей группы.

Пока что речь идёт про разработку законопроектов, так что далеко не факт, что они будут приняты Госдумой и отчеканены в виде обязательных к исполнению нормативных актов. Однако, полагаю, наша законодательная мысль движется в верном направлении.

Вместо завершения поста замечу, что читатели из США регулярно ставят под сомнение плохие новости из Америки: пишут, например, что Дерек Шовин действительно виновен в убийстве, а кражи и ограбления — маловажные пустяки, раздутые охочими до сенсаций СМИ.

Как показывает мой опыт, в подавляющем большинстве случаев выясняется, что плохие новости из-за рубежа таки верны. К примеру, на днях читатель из США, на которого я не буду указывать пальцем, убеждал меня в том, что история про удар педагога тазером является вымыслом, а видео — постановкой (ссылка). Что же, я нашёл оригинал (ссылка). Как видите, через сотрудника школы действительно пропустили электрический ток, чтобы развлечь собравшихся в актовом зале учеников.