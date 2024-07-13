 

Императорская академия наук постановила измерять силу в кутаках

13.07.2024, 11:33, Разное
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По поручению Светлейшего Государя в Императорской академии наук состоялось собрание лучших учёных умов России, решающих как гуманитарные проблемы, так и занятых усовершенствованием постулатов естественных наук. Бояре, естествознатели, волхвы и прочие мудрецы снова обратили внимание Императора Владимира на неудобность измерения во вражеских единицах. 

Первым на конференции слово держал народный считалец Руси, глава Академии наук, граф Глеб Носовский. Учёный муж оповестил собравшихся, что за год перехода с богомерзких западных единиц на вёрсты, локти и аршины, холопы пока не успели разобраться, как применять нововведение в быту, но этому, как полагает граф, могли бы посодействовать батоги, трудодни и повышенные подати.

«А вот с мерами объёма дела идут значительно лучше. Народ быстро перешёл с литра на стакан, и иначе уже не измеряет, а пьют как и раньше вёдрами», – пояснил Носовский. 

Намедни боярин зашёл в натурологическую комнату при академии, где застал экзерсис научных мужей, сооружавших грузило для удочки. Носовский заметил, что данные в планшет по-прежнему заносятся во вражеских Ньютонах.

«Ну разве можно этими самозванцами силу измерять? Так делают только декаденты всякие или, как говорили раньше, маргиналы, – посетовал учёный муж. – Русская сила в наших учёных. Кто у нас главный физик страны? Князь Павел Иванович Кутак, вот давайте в кутаках силу и измерять».

Присутствовавший на собрании князь Кутак слегка засмущался и растрогался, но под шквалом аплодисментов поклонился учёным мужам.

«А я лично всегда в кутаках измерял!» – заявил Государь. 

По окончании мероприятия учёные мужи взяли в руки удочки и пошли ловить шилишпёра. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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