 

Apple представила новые игровые функции для iOS, iPadOS и macOS

13.07.2024, 11:20, Разное
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Компания Apple провела закрытое мероприятие для журналистов в Нью-Йорке, на котором представила новые игровые режимы для iOS и iPadOS, а также обновленные функции macOS Sequoia.

Основной акцент был сделан на стратегии компании по освоению рынка видеоигр. Apple анонсировала игровые режимы для iPhone и iPad, а также новый инструмент Game Porting Toolkit для разработчиков, позволяющий портировать игры с macOS на iOS.

На мероприятии были продемонстрированы iPhone 15 Pro Max, iPad Pro M4, MacBook Pro и MacBook Air. Для демонстрации игрового процесса использовались контроллеры Backbone в связке с iPhone и DualSense от Playstation для iPad и Mac.

Среди протестированных игр были Resident Evil 7 Biohazard, Assassin’s Creed Mirage, Zenless Zone Zero, Valheim, Diablo Immortal и Palworld.

В последние годы Apple активно работает над интеграцией видеоигр в свои устройства. Однако пользователи iPhone и iPad не спешат покупать дорогие и требовательные к железу порты ПК-игр, поэтому AAA-игры на мобильных устройствах считаются коммерческим провалом.


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