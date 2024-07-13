 

Употребление минеральной воды в чрезмерных количествах может быть опасно

13.07.2024, 10:10, Разное
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Врач-диетолог Галина Барташевич предупредила о потенциальном вреде минеральной воды при частом употреблении. Она отметила, что минеральная вода не является обычной питьевой водой, и пить ее литрами не рекомендуется.

По словам специалиста, минеральную воду следует употреблять через полчаса-час после еды небольшими глотками, не превышая 200 мл за один прием. Употребление минералки в больших количествах может привести к чрезмерной нагрузке на почки и сердце.

Барташевич также обратила внимание, что некоторые виды минеральной воды содержат высокую концентрацию натрия, что может быть вредно для людей с высоким кровяным давлением и гипертонией. “Избыток минеральных солей может негативно отразиться на пациентах с заболеваниями почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сопровождающимися отеками и повышенным артериальным давлением”, – заявила она.

Кроме того, диетолог отметила, что в минеральной воде может присутствовать фтор, который в избытке может нанести вред организму, в том числе нарушить прочность костей.

“Неправильно подобранная минеральная вода не только не обеспечит организм необходимыми микроэлементами, но и заметно ухудшит самочувствие”, – предостерегла Барташевич.


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