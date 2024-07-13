Байден подписал меморандум о приёме России в НАТО

Саммит Североатлантического альянса завершился подписанием исторического меморандума, в котором президент Джо Байден призвал страны альянса «в кратчайшие сроки и без проволочек» принять в состав организации Россию.

Подписать документ также предположили президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Текст меморандума был «домашней заготовкой» Байдена и не согласовывался заранее с генсеком НАТО, объяснили конфуз в пресс-службе. Президент США достал его из портфеля во время финальной пресс-конференции и в присутствии глав делегаций всех стран собственноручно подписал его. После этого он пошутил, что подпись Столтенберга на документе не требуется, поскольку его уже подписала его жена, и пригласил для подписания «президента Украины Владимира Путина».

После этого в зале воцарилось молчание. Какое-то время Байден внимательно слушал голос из своего наушника, а потом рассмеялся и сказал, что в отсутствие Путина документ может подписать и приглашенный на саммит президент Зеленский. Несмотря на некоторое недоумение, Зеленский всё же оставил свою подпись после напоминания об обсуждающемся в Конгрессе очередном пакете военной помощи.

– Конечно, я горд приветствовать в НАТО такую мощную державу, как Россия, – сказал Байден после подписания меморандума. – Я обсуждал этот вопрос ещё с Зиновьевым в тысяча восемьсот… Девятьсот… (невнятно бормочет). Конечно, мы будем добиваться того, чтобы все условия России были выполнены. Ни дюйма русской земли не отойдёт полякам. Они получат только Львов и другие свои исконные земли.

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