 

Евро 2024: Фелиша может подписать английский топ-клуб

13.07.2024, 9:15, Новости дня
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Нападающий сборной Португалии и мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш может попробовать свои силы на туманном Альбионе. Об этом сообщается в европейских СМИ.

У форварда появился вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. Интерес к игроку проявляет лондонский «Арсенал». Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Жоау составляет 30 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «матрасниками» рассчитано до конца июня 2029 года.

В минувшем сезоне Фелиш играл на правах аренды за каталонскую «Барселону». Португалец принял участие в 30 матчах Ла Лиги, забил семь голов и сделал три ассиста.


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