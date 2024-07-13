 

Биолог Созыкин порекомендовал стирать новые вещи перед ноской

13.07.2024, 8:58, Разное
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Ведущий биолог Александр Созыкин подчеркнул необходимость стирки новой одежды перед ее ношением для удаления потенциально опасных веществ. По словам специалиста, такая мера гигиены служит профилактикой инфекционных заболеваний, поскольку невозможно отследить всех, кто примерял или обрабатывал вещь до приобретения.

Созыкин объясняет, что новая одежда может содержать следы агрессивных химикатов, используемых в производстве и обработке сырья. Так, на хлопковой ткани могут присутствовать пестициды, на окрашенных – формальдегиды и другие вредные химикаты, а белые ткани содержат хлор. Стирка эффективно удаляет эти нежелательные вещества.

Таким образом, стирка новой одежды перед ее ношением является важным профилактическим мероприятием, обеспечивающим защиту от инфекционных заболеваний и негативного воздействия химических веществ.


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