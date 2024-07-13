 

Евро 2024: «Зенит» договорился с Иличем – раскрыты детали контракта

13.07.2024, 8:04, Новости дня
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Сербский полузащитник «Торино» Иван Илич переходит в петербургский «Зенит». Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Николо Скиры.

По данным источника, 23-летний футболист близок к подписанию с российским клубом контракта до 2029 года. Заработная плата хавбека в Санкт-Петербурге составит три миллиона евро в год.

Ранее в прессе сообщалось, что переход Илича обойдется «сине-бело-голубым» в 23 миллиона евро.

За туринский клуб полузащитник выступает с 2023 года. В прошлом сезоне Иван принял участие в 31 поединке чемпионата Италии, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его трудовой договор с «Торино» рассчитан до 2027 года.


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