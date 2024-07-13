Медики рассказали о способах снижения артериального давления в домашних условиях

Повышение артериального давления не всегда требует обращения к специалистам. Врач Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как самостоятельно улучшить самочувствие при скачке давления.

Прежде всего, отметил медик, скачок давления часто бывает вызван волнением. Для его нормализации необходимо успокоиться. Помочь в этом могут успокоительные препараты: «Любые успокаивающие вещества приводят к нормализации состояния. Когда человек находится в спокойствии и не нервничает, давление само собой может снизиться».

Также снижению давления способствует нахождение в горизонтальном положении. Это нормализует кровоснабжение почек, что может привести в норму артериальное давление.

Еще один действенный способ — употребление небольшими глотками умеренно горячей (около 40 градусов) воды. Она рефлекторно расширяет коронарные сосуды, что приводит к снижению давления.

Помочь может и легкий массаж в воротниковой зоне.

В качестве препаратов быстрой помощи врач назвал нифедипин и каптоприл: «Нифедипин и каптоприл – два препарата, которые допустимы как самостоятельная скорая помощь… если в течение 30 минут после приема человек не достигает эффекта снижения давления — это повод вызвать скорую помощь».