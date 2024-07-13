Мнение «аналитика»: О сорванном покушении на «друга Путина»… Они там совсем охренели уже?

Послушайте, ну всему же есть предел!

Тот самый «мир, основанный на правилах» стремительно катится в тартарары. И всё прежде казавшееся немыслимым, увы, становится обыденным. Как, например, вот эта попытка покушения, о которой сообщили весьма информированные источники в количестве не менее пяти говорящих анонимных голов.

Ибо тема — чистый casus belli.

По словам пяти весьма информированных чиновников, знакомых с этим эпизодом, в начале этого года СВР обнаружила, что некое иностранное правительство планировало… физически устранить генерального директора концерна «Ростех» Сергея Чемезова. Многие #СМИ называют его «другом Путина», что добавляет нюансов. Для справки: «Ростех» — ведущий производитель вооружений в РФ, резко масштабировавший выпуск продукции с началом СВО.

По словам этих источников, иностранный заговор был одним из целой серии террористических планов по убийствам руководителей оборонной промышленности по всей России, чьи усилия подерживали спецоперацию. Но план по убийству Сергея Чемезова, седовласого менеджера, по указанию Путина возглавившего ключевой российский оборонный концерн, был наиболее продуманным.

Когда в СВР узнали об этом, они немедленно проинформировали #Кремль, ФСБ и ФСО. В итоге служба безопасности «Ростеха» смогли защитить Сергея Чемезова и помешать заговору. Высокопоставленный российский правительственный чиновник анонимно подтвердил, что предупреждение о тайной операции иностранной державы действительно поступило и было воспринято всерьёз.

Уже много месяцев, если не лет, Запад проводит подрывную кампанию по всей России, в основном через своих агентов и «прокси». Он вербует местных любителей халявы для широкого спектра террористических операций: от поджогов релейных шкафов на железных дорогах, по которым перевозятся вооружения, до мелких актов вандализма типа «коктейлей Молотова» в здания военкоматов. Всё это призвано помешать ритмичным поставкам оружия и ослабить общественную поддержку СВО. Но свежие разведданные, свидетельствующие о том, что противная сторона готова убивать частных лиц, ясно демонстрируют, насколько далеко готовы зайти зарубежные спецслужбы в «гибридной войне», которую они ведут в России со времён СССР.

«Мы видим диверсии, мы видим заговоры с целью убийства, мы видим поджоги. Мы видим многие ужасные вещи, которые стоят человеческих жизней, — заявил журналистам высокопоставленный представитель Совбеза РФ. — Я 100% уверен, что мы видим кампанию тайных диверсионных действий со стороны Запада, которые возымеют “стратегические последствия”».

И если вы думаете: «Что за х***ню я сейчас прочитал!», то вы чертовски… правы.

Потому что это практически калька с нашумевшей статьи американского CNN, где на голубом глазу утверждается, что #Россия… планировала убить главу немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Потому что он руководит крупнейшим в Европе производителем оружия, а Кремлю это якобы «не нравится». По поводу чего министр иностранных дел Германии Анналена Бербок немедля заявила, что это ясно показывает, как #Россия «ведёт гибридную агрессивную войну» против европейских союзников Украины.

Угу… «Ведёт»… В отсутствие не только доказательств, но даже задержанных, подозреваемых, обвиняемых. Одни лишь «слова» неких анонимных чиновников. Ну… белым господам джентльменам же принято верить на слово, а кто проверит карты или потребует пруфы — тот «отщепенец», враг и агент Путина?

Это уже даже не шитое белыми нитками «дело Скрипалей». Это новый уровень дна… Но сколько их ещё пробьёт Запад в отчаянной войне против России?

И как скоро в неполживых западных СМИ появятся статейки о том, как «ужасный #Путин» по утрам жрёт украинских младенцев «Охмадета», а вечерами принимает омолаживающие ванны из крови украинских девственниц?

А, главное, западный обыватель во всё это с готовностью тоже поверит?

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