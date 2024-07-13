Times – предвыборная гонка в США омрачает празднование 75-летия НАТО

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Течение предвыборной гонки в США указывает на то, что скоро Европе придётся перестать полагаться на Вашингтон в обеспечении собственной безопасности, пишет The Times. Как отмечает издание, сомнения относительно способности Джо Байдена руководить страной увеличивают шансы на победу Дональда Трампа, который неоднократно нелестно высказывался в адрес НАТО.



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За 75 лет с момента своего создания 4 апреля 1949 года Организация Североатлантического договора, как и статья 5 учредительного договора, которая предусматривает коллективную самооборону в случае военного нападения на любую из стран-членов, пережили многочисленные кризисы и выдержали испытание временем.

Однако, как отмечает The Times, беспокойство относительно возраста и умственных способностей президента США Джо Байдена бросает тень не только на проходящий сейчас саммит НАТО в Вашингтоне, но и на будущее Североатлантического альянса, особенно на его приверженность помощи Украине.

Растущие опасения относительно способности Байдена управлять самой могущественной страной НАТО могут привести к победе на выборах в ноябре бывшего президента Дональда Трампа. Трамп неоднократно нелестно высказывался в адрес альянса, в связи с чем есть все опасения полагать, что его возвращение в Белый дом не сулит ничего хорошего ни НАТО, ни Украине.

Так, бывший президент заявлял о желании как можно скорее завершить украинский конфликт, — что, как многие опасаются, произойдёт за счёт Киева, — а также о желании перестроить НАТО и сократить вклад США в альянс.

Впрочем, полагает издание, даже победа на выборах Байдена является для Европы «отрезвляющей перспективой», так как во время второго срока его администрация будет больше отвлекаться на Китай. «Кто бы ни победил 5 ноября, европейцы поймут, что будут платить больше, чтобы оставаться в безопасности», — пишет The Times.