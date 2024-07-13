НАТО провоцирует войну с Россией, которая вторглась в Украину, чтобы оправдать своё существование

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Обещания, данные Украине на саммите НАТО о «необратимости» её вступления в альянс, втыкают кол в сердце любого мирного урегулирования, пишет American Conservative. Запад проиграл РФ в прокси-войне, и расширение НАТО приведет к катастрофе.



AP

Если на состоявшемся на этой неделе саммите НАТО в Вашингтоне и были светлые моменты, то это критика, что звучала со стороны немногих оставшихся во внешнеполитических кругах США бастионов инакомыслия, пишет American Conservative. Так, группа экспертов по внешней политике открыто предостерегла альянс от очередного раунда расширения: «Принятие Украины не только снизит безопасность США и союзников по НАТО, но и подвергнет всех значительному риску». В НАТО посыл услышали, но не придали ему никакого значения. Саммит показал, что альянс намерен и дальше действовать так, словно весь окружающий мир — плод его успехов, демонстрируя при этом слепое убеждение в том, что НАТО не только насущно необходима, но и априори права.

Главная задача НАТО на данный момент — это не поражение РФ и не коллективная защита Запада, а собственное выживание — и именно поэтому в Вашингтоне альянс продолжил изобретать все новые и новые причины, чтобы как-то оправдать свою актуальность и, в итоге, само свое существование. И вот уже несколько месяцев как американские и европейские чиновники и стратеги на зарплате правительства мало-помалу закладывают основу для так называемого «моста в НАТО» для Украины.

Так, политолог из корпорации RAND Энн Мари Дэйли сказала: «Безотносительно того, чем закончится конфликт, выйдет ли Украина к границам 1991 года, или же Киев согласится на нечто меньшее, на украинской земле предстоит разместить войска стран НАТО, чтобы обеспечить время, пространство и безопасность, необходимые для достройки моста в НАТО». И действительно: попавший в распоряжение CNN проект итогового коммюнике альянса говорит о том, что эти планы будут сформулированы в короткие сроки.

А не кажется ли вам, что, говоря и публикуя подобные заявления, люди лишь хорохорятся и делают хорошую мину при плохой игре, спрашивает автор. Опосредованная война проиграна, Украина разрушена как минимум на целое поколение, а РФ и Запад постепенно приближаются к прямой конфронтации (возможно, ядерной) однако у этих людей на все один ответ: больше НАТО.

На самом же деле верно как раз обратное: мир и стабильность в Восточной Европе придут лишь с признанием того, что в основе нынешнего кризиса лежит как раз план НАТО включить в свой состав Украину. Напомним, что всего месяц назад президент РФ Владимир Путин изложил ряд условий для немедленного, по его словам, прекращения огня и начала переговоров — включая нейтралитет Украины. Посулы «необратимого» членства Украины в НАТО (или, как минимум, «моста» к нему) втыкают кол в сердце любого мирного урегулирования, приемлемого для Москвы. Но, возможно, именно в этом и замысел, пишет автор.