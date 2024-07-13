 

Евро 2024: «Лестер» договорился с игроком «Ювентуса», оценённым в 35-40 млн евро

13.07.2024, 2:08, Новости дня
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Нападающий «Ювентуса» Матиас Суле дал согласие на переход в «Лестер».

Английский клуб готов заплатить за 21-летнего игрока порядка 32-33 млн евро с учётом бонусных надбавок, однако «Ювентус» запрашивает 35-40 млн, сообщается в отчёте инсайдера Николо Скиры. При этом «лисы» уже достигли устной договорённости с самим аргентинцем – для него готов контракт, рассчитанный до 2029 года.

Матиас Суле провёл прошедший сезон во «Фрозиноне», отметившись 11 забитыми голами и тремя ассистами в 36 поединках Серии А.

Недавно в прессе появилась информация о намерении футболиста остаться в «Ювентусе» и побороться за место в основном составе.

«Лестер» вернулся в Премьер-лигу, заняв первое место в Чемпионшипе.


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