“Вижу себя в будущем креативным продюсером”: Ольга Сутулова о фильме-мечте, материнстве и съемках в “Майоре Громе”

Яркая и талантливая актриса, за плечами которой 74 работы, всегда демонстрирует широкий диапазон эмоций и актерских навыков. Одним из самых ярких проектов в карьере Сутуловой стала роль в фильме “Майор Гром: Игра”. Фильм, снятый по мотивам популярного российского комикса, – настоящее событие в отечественном кино.

В блокбастере у Ольги была интересная роль, которая потребовала не только актерского мастерства, но и глубокого погружения в психологию персонажа. Ее работа была положительно отмечена критиками за внимание к деталям и способность передавать сложные эмоциональные состояния.

Театр как фундамент

Ольга Сутулова окончила актерский факультет ВГИКа и с тех пор активно участвует в театральных постановках и снимается в кино. По ее словам, театр – это фундамент, на котором строится ее мастерство.

“Это школа жизни. Здесь ты учишься работать с текстом, с партнерами и с режиссером. Ты учишься быть на сцене, чувствовать публику, работать со своим голосом и телом. Все это бесценный опыт, который пригодится в любой актерской работе”, – размышляет артистка.

Любимый город

Ольга выросла в Санкт-Петербурге и с ностальгией вспоминает свое детство и юность, которые, по ее мнению, были замечательными. Она рассказывает, как в 90-е годы дружила с моряками, а не гопниками. “Это была совсем другая история, полная романтики и приключений”, – признается актриса, говоря, что ей очень повезло благополучно пережить то непростое время.

Для Сутуловой как жительницы Санкт-Петербурга было важно, чтобы он был достойно показан в фильме “Майор Гром: Игра”. “Я всегда хочу возвращаться домой. И любимый город в картине прекрасен без нареканий”, – поясняет она.

Санкт-Петербург с его уникальной архитектурой и историей стал не просто фоном, но и одним из действующих персонажей в блокбастере. Ольга отмечает, что загадочная городская атмосфера добавила картине нотки драматизма.

Неоднозначный персонаж

Кастинг на роль Марии Архиповой оказался непростым: режиссер долго искал подходящую актрису, способную воплотить сложный и неоднозначный образ. Сама Ольга поначалу была сбита с толку, получив сценарий картины, о которой практически ничего не знала. Сутулова увидела, что ее фамилия была зачеркнута наискосок, что, по ее мнению, указывало на важность проекта.

Познакомившись поближе со своей героиней, она поняла, насколько интересного и многогранного персонажа ей предстоит сыграть.

Живая героиня с эмоциями

Мария Архипова – новый герой в фильме «Майор Гром: Игра», не имеющий прямого прототипа в оригинальном комиксе. Это целеустремленная и принципиальная женщина, генерал-лейтенант полиции, выступающая за реформу и модернизацию ведомства. Ольга Сутулова отмечает, что в сценарии персонаж был прописан достаточно интересно и неоднозначно, что облегчило работу над ролью. Ольга размышляла над предысторией своей героини, шлифовала тексты и диалоги, приходя к нужному результату.

Артистка была приятно удивлена, когда продюсер Артем Габрелянов заявил, что Архипова – краеугольный персонаж, на котором держится большая часть сюжета фильма «Майор Гром: Игра». Ей было непросто вытащить нужные эмоции и реакции, но совместная работа с режиссером Олегом Трофимом в итоге привела к органичному и убедительному воплощению образа на экране. Сутулова нашла правильный тон, увидев сильный внутренний стержень героини.

“Архипова – человек, который искренне верит, что полиция находится в упадке, и стремится провести реформу, чтобы поднять ее до высокого уровня”, – рассказывает Сутулова, которая сделала все, чтобы ее персонаж выглядел живым человеком с эмоциями и страстями.

Одним из самых запоминающихся моментов для Ольги стало полное преображение внешности ее героини-блондинки. А сотрудничество с талантливыми гримерами и костюмерами позволило ей полностью раствориться в непривычном для нее и зрителей образе.

Нервная работа режиссера

Сутулова отмечает, что фильм “Майор Гром: Игра” – это колоссальный проект, который потребовал масштабной работы от команды. Она подчеркнула, что режиссер Олег Трофим нес ответственность за каждую деталь картины – от мелких декораций до общей концепции и настроения.

Актриса отметила его эмоциональность и энергию, а также способность вдохновлять артистов и создавать особую атмосферу на площадке. “Работа требует нервного напряжения”, – замечает Сутулова, понимающая, какой колоссальный груз ответственности лежит на плечах режиссера, который должен держать в голове все происходящее на площадке и отвечать за конечный результат.

Она сравнивает его с опытным капитаном корабля, ведущего за собой всю команду.

Атмосфера на съемочной площадке

Несмотря на напряженный график, на съемках «Майора Грома» царила теплая и дружеская атмосфера. Сутулова с юмором вспоминает забавные и трогательные моменты, например, как Артем Габрелянов угощал всю съемочную группу мороженым в жаркий день. Актриса также отметила доброту и заботу своего партнера по фильму Матвея Лыкова, сыгравшего злодея.

Она чувствовала себя частью большой команды, где каждый участник понимает общую цель и стремится к ее достижению.

Материнство и работа

Ольга, предпочитающая держать личную жизнь в тайне, подарила супругу Евгению Стычкину двух сыновей: в 2020 году родился Михаил, а через 2 года – Яков. Актриса считает, что это настоящее счастье – приходить на работу с малышами.

И для нее важно, чтобы на съемочной площадке обязательно была комната матери и ребенка, где можно было бы разогреть бутылочку. “Это гениально”, – улыбается Сутулова, которая наслаждается материнством и не отказывается от съемок.

По словам актрисы, она нашла золотую середину между работой и личной жизнью, говоря, что в любой ситуации, в любом напряженном съемочном процессе она обязательно найдет время для семьи и близких.

Спорт и карьера

Сутулова не очень любит ходить в спортзал, да и не всегда у нее есть на это время. Однако актриса отмечает, что спорт в ее жизни присутствует, причем в немалых количествах. Ольга бегает по утрам, ходит на лыжах, занимается водными видами спорта.

И ей совсем нетрудно держать себя в хорошей физической форме, совмещая спорт и актерскую карьеру. “Всегда нахожу баланс”, – отмечает звезда кино и театра.

Планы на будущее и фильм-мечта

Ольга Сутулова уверяет, что никогда не хотела работать в офисе с понедельника по пятницу. Предпочитающая иметь пространство для творчества, актриса хочет искать интересные истории, заниматься производством фильмов и реализовывать интересные проекты. “Вижу себя в будущем креативным продюсером”, – признается она.

Актриса размышляет, в какой ленте мечтает сыграть. “Я бы хотела сняться в фильме, где есть три персонажа – лодка, море, световой день в кадре. И все”, – поделилась Ольга своим желанием, надеясь, что ее услышат известные режиссеры.