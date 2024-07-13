 

Американцев снова пытаются убедить, что Трампу помогает Путин

13.07.2024, 1:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Если вам не нравится Байден или нравится Трамп, причина может быть только одна: Кремль снова вмешивается в священную американскую демократию. Именно в этом сейчас пытаются убедить свою аудиторию ведущие американские СМИ. По словам независимого журналиста Гленна Гринвальда, подобные публикации являются преднамеренным вбросом ЦРУ.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, независимый журналист: Вот что они, помимо прочего, пытаются провернуть сейчас у вас на глазах. Они пытаются возродить концепцию, призванную убедить американцев, что, если они думают плохо о Джо Байдене или хорошо о Дональде Трампе, это вовсе не потому что они думают своей головой или оценивают двух кандидатов на основании того, как им запомнилось его (Байдена или Трампа. — ИноТВ) пребывание на посту президента. Нет, всему виной Россия, Россия, Кремль! Владимир Путин снова вмешивается в нашу священную демократию, манипулирует, промывает мозги, чтобы общественность верила в то, в чём он хочет её убедить. А именно — в том, что Джо Байден слабый кандидат, а Дональд Трамп лучше.

Вот что сегодня пишет The Wall Street Journal. Вот их главная статья. Хочу, чтобы вы обратили внимание не только на содержание их утверждений, но и на то, какими словами они это передают. Заголовок гласит: «Россия стремится усилить Трампа на выборах 2024 года…» А дальше — известная формулировка, повсеместно распространённая в американских СМИ: «… заявляют представители разведки США».

Итак, The Wall Street Journal не претендует на то, чтобы проверять, действительно ли РФ стремится усилить Трампа на выборах 2024 года. Они лишь бездумно повторяют то, что «заявляют представители разведки США».

Я много раз говорил: если посмотреть на структуру большинства репортажей в СМИ, вы удивитесь, как часто крупные СМИ не говорят вам, что на самом деле происходит, а лишь повторяют то, что им сказали представители государственной власти.

Казалось бы, этот урок они должны были усвоить в связи с войной в Ираке, когда The New York Times писала только такие статьи: «Саддам Хусейн покупает алюминиевые трубки, используемые только для ядерных нужд, сообщают официальные лица». И каждая статья подавалась таким образом. А когда оказалось, что они во всём были неправы и спровоцировали войну, в результате которой погибло больше миллиона человек, Ирак был уничтожен, загублены были тысячи американских военных и триллионы долларов, они (СМИ. — ИноТВ) покаялись, сказали: «Нас подвело то, что мы были слишком доверчивыми и слишком охотно печатали то, что говорили анонимные представители разведки, не проверяя истинность их заявлений».

Но прошло едва ли двадцать лет, и The New York Times делает то же самое. Как и практически все остальные СМИ. Эта фраза: «… заявляют представители разведки США», —  означает, что это не настоящая журналистика, а всего лишь пресс-релиз от анонимных сотрудников ЦРУ.

Дата выхода в эфир 10 июля 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Глава МИД Венгрии – потуги Европы и НАТО на Украине провалились — у конфликта нет военного решения

13.07 / Евро 2024: «Бешикташ» объявил зарплату Иммобиле

13.07 / Тулси Габбард – демократов волнует не здоровье Байдена и благополучие народа, а победа над Трампом

13.07 / Евро 2024: Бывший тренер сборной Франции возглавил «Аль-Иттихад»

13.07 / Эфиопия видит в России и БРИКС потенциал для преобразования миропорядка

13.07 / Евро 2024 – Ди Мария: «Я теневой работник – никогда не любил камеры»

13.07 / В «борьбе за демократию» на Украине Зеленский — явно лишний элемент

13.07 / Евро 2024: «Манчестер Юнайтед» хочет арендовать полузащитника «ПСЖ»

13.07 / Евро 2024: Фелиша может подписать английский топ-клуб

13.07 / Экс-сотрудник Пентагона – Трамп с Путиным могут договориться по Украине, и это проблема

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика