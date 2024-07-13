Евро 2024: Санчо помирился с тен Хагом, но ещё может уйти

Будущее вингера «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо остаётся неопределённым.

Как стало известно в пятницу, англичанин уладил конфликт с главным тренером Эриком тен Хагом – игрок вернётся к тренировкам с командой и примет участие в предсезонных матчах. Несмотря на это, Санчо всё ещё может сменить клубную прописку, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Интерес к 24-летнему футболисту сохраняет «Ювентус». Впрочем, туринцы смогут предпринять что-то конкретное только после продажи Федерико Кьезы.

Джедон Санчо провёл вторую половину прошедшего сезона в аренде в дортмундской «Боруссии». Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 30 млн евро.