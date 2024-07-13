Мнение: К украинцам ненависти нет совсем!

Так написал один из комментаторов, один из самых, пожалуй, адекватных и человечных у меня в блоге. Написал, по-моему, с вызовом и даже некоей тайной гордостью за себя; вот, мол – вы все удивитесь, поразитесь, подумаете, что это невозможно или по крайней мере такое нельзя, запрещено говорить вслух – а я вот скажу! Возможно, что у человека наболело.

Нельзя не признать, что высказать такое в современной РФ – это в какой-то степени действительно акт гражданского мужества, и далеко не каждый рискнет такое повторить.

Это с одной стороны; а с другой – это до чего ж мы докатились, если такого рода признаниями – в отсутствии ненависти – уже впору гордиться и эпатировать публику?! Я сначала тоже погордился за человека, собрался уже подтвердить, как лягушка-путешественница, что «и я, и я тоже!», а потом поймал себя на недоумении – а гордиться-то чем? Ну да – нет ненависти к украинцам. А с чего бы, собственно, она должна быть? Украинцы что – на нас напали? Вторглись на мирные нивы? Обидели чем-то?

С чего бы вообще у россиян должна быть ненависть к Украине и к украинцам? Я нахожу только одну причину, в соответствии со знаменитой максимой Льва Толстого, что «мы ненавидим людей за то зло, которые МЫ ИМ причиняем». Толстой, конечно, голова… но вот так прямо соглашаться с таким в высшей степени изобличающим нас же выводом… кто ж станет?

Кончается всё это, боюсь, не надуваемой через соломинку ненавистью к некогда просто соседям и даже вроде как одно время братьям; в итоге всё дело завершится отвращением… к самим себе. Тяжелым, горьким отвращением. Хлебать нам его придется большой ложкой и очень долго.