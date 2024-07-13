Aмериканцы считают, что быть президентом не по возрасту ни Байдену, ни Трампу

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Большинство американцев считают, что и президент Джо Байден, и его главный соперник Дональд Трамп слишком стары, чтобы занимать пост главы государства. Об этом стало известно из нового соцопроса ABC News и Washington Post. Трамп стремительно теряет поддержку избирателей, а в Байдена уже никто не верит всерьез, тогда как его главная протеже Камала Харрис обходит обоих политиков по популярности.

Поговорим с руководителем нашей политической редакции в Вашингтоне Риком Кляйном о недавнем соцопросе и больших опасениях избирателей по поводу возраста президента Байдена.

РИК КЛЯЙН, руководитель политической редакции ABCNews: Доброе утро, Джордж! Наш новый соцопрос, проведенный совместно с Washington Post, на тему симпатий избирателей к кандидатам в президенты, показывает снижение их рейтинга за последние две недели. Посмотрите, 85 % американцев предположительно считают, что Байден слишком старый, и не может занимать главный руководящий пост в стране. Отрицательная динамика наблюдается отчетливо уже на протяжении года. При этом 60 % респондентов придерживаются того же мнения о Дональде Трампе. Однако его показатели пока даже сравнить нельзя с показателями Байдена.

На вопрос о том, что президенту делать дальше, почти две трети населения страны (67 % от общего числа голосующих) отвечают, что Джо Байдену пора уступить президентское кресло другому человеку. Такого же мнения придерживаются каждые шестеро из десяти самих демократов. Более того, даже среди сторонников Байдена более половины высказались за то, чтобы нынешний президент уступил место в гонке другому демократу.



Однако Байден этого делать явно не собирается, и лидерами президентской гонки остаются два весьма непопулярных у народа кандидата. Рейтинг одобрения Байдена составляет всего 42%, а у Трампа — и того ниже, 34%. При этом последний «просел» на целых 25% поддержки.



Тем не менее, несмотря на всё это, Джордж, после двухнедельных дебатов мы пока наблюдаем «ничью» в соперничестве за президентское кресло. Столько всего успело поменяться, то только не результат гонки двух кандидатов! Трамп оказывается впереди лишь на один процент поддержки, что вполне в пределах допустимой погрешности. Для сравнения напомним, что по результатам апрельских соцопросов, Трамп лидировал на целых два процентных пункта. По сути, ничего пока не изменилось, Джордж.



Но ведь у нас ещё есть любопытные данные о вице-президенте Камале Харрис.





РИК КЛЯЙН: Да, Джордж, это действительно поразительно. Все цифры находятся в пределах допустимой погрешности, однако показатели Харрис в гипотетическом противостоянии Трампу выглядят сейчас лучше, чем у Джо Байдена.Рассматривая график гипотетических предпочтений избирателей, составленный на базе нашего соцопроса, мы видим, что Байден отставал от Трампа на 1%, тогда как Харрис обгоняет его на целых 3%. Что ещё примечательно, Джордж, так это ответ на наш вопрос сторонникам демократов: «Если Байден выйдет из президентской гонки, то кто встанет на его место?» Удивительно, но за кандидатуру Харрис высказалась [только лишь] одна треть продемократически настроенных избирателей. При этом показатели поддержки ни одного из других кандидатов не превысили даже 10 %.



Дата выхода в эфир 11 июля 2024 года.