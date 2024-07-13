 

Прикрывали деградацию Байдена — конгресс допросит серых кардиналов Белого дома

13.07.2024, 0:02, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Конгресс США пригласил для дачи показаний трёх человек, которые непосредственно отвечают за поведение Байдена на публике, расписывая ему план действий, а также контролируют доступ к информации, скрывая проблемы президента. Об этом в интервью Newsmax рассказал глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер. По его словам, конгресс намерен узнать, как давно Байден пребывает в таком состоянии и почему его окружение это скрывало.

ВЕДУЩИЙ: Эти две недели выдались крайне напряжёнными, и что-то мне подсказывает, что так и продолжится, пока Джо Байден не покинет президентскую гонку. Вы пригласили личного помощника Джилл Байден Энтони Бернала, заместителя главы администрации президента Энни Томасини и старшего советника Эшли Уильямс… Людям эти имена незнакомы, однако вы вызвали их для дачи показаний, поскольку все трое имеют доступ в жилую часть Белого дома. Почему вы выбрали именно этих трёх человек?

ДЖЕЙМС КОМЕР, конгрессмен, глава комитета по надзору палаты представителей США: Наше исследование показало, что именно эти три человека уже довольно долгое время заправляют всем в Белом доме. Именно эти трое пытались скрыть, что Джо Байден не способен ни в психическом, ни в физическом плане выполнять обязанности президента, а уж тем более выдвигать свою кандидатуру на ещё один четырёхлетний срок. Сейчас мы видим даже в мейнстримных СМИ, что Джо Байден болен уже давно, и сотрудники его администрации знали об этом.

Имена этих трёх сотрудников Белого дома всплывают постоянно — как и Хантера Байдена, они контролируют доступ к информации. Эти три человека в Белом доме ограждали президента от прессы. Они препятствовали встречам членов конгресса с президентом. Они его контролируют. Они пишут карточки с подсказками, когда надо сесть, встать, улыбнуться, уйти после выступления. И у нас много вопросов к этим людям, потому что, думаю, все американцы сейчас согласны с тем, что Джо Байден не подходит на роль президента. И мы хотим знать, как долго он пребывает в таком состоянии и почему они участвуют в одном из самых значимых, на мой взгляд, случаев сокрытия информации за всю историю нашей страны.

Дата выхода в эфир 12 июля 2024 года.


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