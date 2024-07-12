Евро 2024: «Барселона» отложила все дела, чтобы закрыть сделку по звезде сборной Испании

«Барселона» рассчитывает поскорее оформить трансфер вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

Футболист сборной Испании, отметивший в пятницу свой 22-й день рождения, остаётся главной целью «сине-гранатовых». По данным журналиста Ашрафа бен Аяда, «Барселона» настроена очень оптимистично и высоко оценивает свои шансы в сделке по Уильямсу. Клуб отложил решение всех остальных вопросов, чтобы полностью сосредоточиться на завершении перехода.

В контракте Нико Уильямса с «Атлетиком» прописан пункт отступных на сумму почти в 60 млн евро. Срок текущего договора испанца действует до 2027 года.