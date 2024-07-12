 

Сегодня Борису Клюеву могло бы исполниться 80 лет: вспоминаем яркие моменты из жизни актера

12.07.2024, 23:45, Новости дня
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Обещание из детства

В детстве Борис Клюев из-за финансовых трудностей семьи носил поношеную одежду и перешивал ее многократно. Он поклялся, что станет успешным и богатым, чтобы одеваться в лучшем виде. Став известным актером, он следил за модой, любил дорогую одежду и иномарки.

Не захотел идти в МХАТ

После Щепкинского училища Борис Клюев стал выступать в Малом театре, где сыграл множество ярких ролей. Ему было предложено перейти в МХАТ, но он отказался, считая, что не хочет доказывать свое мастерство заново.

Строгость с учениками

После окончания учебы Борис Клюев стал преподавать и был известен своей строгостью, но честностью. Он учил студентов преодолевать трудности на пути к успеху и всегда относился к ним с отцовской заботой.

Три брака

У актера было три жены, но сам он говорил, что только с третьей был настоящий брак. Он всегда уважал мнение своей жены и дорожил ею.

Давняя боль

От первой жены у Бориса Клюева был сын, с которым он не мог видеться долгое время из-за запрета матери. Когда им разрешили встретиться, сын скончался в возрасте 24 лет от внезапной остановки сердца.

Борис Клюев был талантливым актером и человеком с сложной судьбой, который несмотря на трудности боролся за свои убеждения и продолжал творить до последних дней своей жизни.


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