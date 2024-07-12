 

По просьбе библиотекарей в России возродят Главлит

12.07.2024, 22:33, Разное
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Министр культуры Ольга Любимова поддержала инициативу генерального директора Государственной библиотеки России имени Ленина Николая Исакова о восстановлении Главного управления по делам литературы и издательств (Главлита), которое было упразднено в 1991 году.

По замыслу главного библиотекаря страны, обновлённая структура «возьмёт всё лучшее от советской системы», при этом будет работать в условиях «не декларируемой и показной, а истинной свободы слова».

– Крайне благодарен Ольге Борисовне, что она поддержала инициативу профессионального сообщества библиотекарей, от имени которых я выступаю. Нам жизненно необходим орган, который будет курировать всю печать в стране, потому что иначе эти авгиевы конюшни не расчистить, – сказал Исаков.

В первую очередь надо заняться исторической литературой, считает эксперт.

– Такой бардак творится в этой сфере, столько попыток переписывания истории, – пожаловался он. – Вот хочет любознательный школьник, допустим, узнать что-нибудь про Леонида Ильича Брежнева. Он что делает? Правильно, идёт в библиотеку, просит дать ему почитать про Брежнева. И ему такие книги выдают, что Радзинский покажется на этом фоне очень скучным, взвешенным историком, концентратом официоза. Якобы у Брежнева и в семье непорядок был, якобы он иномарки коллекционировал, на «Роллс-Ройсе» ездил. Брежнев на «Роллс-Ройсе», представляете? Чушь!

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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