 

Экс-представитель Госдепа – пока РФ и Китай совершенствуют оружейные технологии, ядерный арсенал США стареет

12.07.2024, 21:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Пока США сосредоточились на борьбе с терроризмом, РФ и Китай развивали оборонные технологии, в результате чего, в отличие от Соединённых Штатов, преуспели в работе над гиперзвуковым оружием, сказала в эфире NewsNation бывший пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус. По словам Ортагус, США остались с устаревшим ядерным арсеналом и невозможностью в срок строить корабли и подлодки.

ВЕДУЩАЯ: Насколько тревожно то, что Россия, по имеющимся сведениям, адаптируется к высокотехнологичным системам вооружения?

МОРГАН ОРТАГУС, бывший пресс-секретарь Госдепа США: Это очень тревожно. Мы уже давно ведём эту игру с Россией и Китаем. В течение последних 20 лет глобальной борьбы с терроризмом мы сосредоточились на системах вооружения, которые помогают нам в этой борьбе. И это дало, например, Коммунистической партии Китая достаточно времени, чтобы начать создавать своё собственное ядерное оружие. РФ и Китай сейчас достаточно развили свои возможности в области гиперзвукового оружия. Во время второго президентского срока Обамы мы приостановили производство и исследования в области гиперзвукового оружия. Я думаю, что это была стратегическая ошибка.
 
Так что теперь нам придётся изучить все договоры, заключённые Соединёнными Штатами, которые нас ограничивают. Наш ядерный арсенал стареет. Наш оборонный бюджет не поспевает за инфляцией. У нас нет возможности в срок строить корабли и подводные лодки и даже пополнять запасы боеприпасов.

Дата выхода в эфир 11 июля 2024 года.


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