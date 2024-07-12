Рупор кремлевской пропаганды: Феномемы 1990х

Феномемы 1990х

В моей книге про 90-е будут уникальные фотографии российского лихолетья. Книга «Феномены 90-х» будет проиллюстрирована уникальными снимками уральского фотографа Станислава Савина.

Кадры сделаны в Свердловске-Екатеринбурге в конце 80-х, в 90-е и начале 2000-х годов. На них можно увидеть генсека коммунистического партии Советского Союза Михаила Горбачева (который стал первым и последним президентом СССР), людей, обнищавших настолько, что они вынуждены торговать, кто чем может, на центральной улице города, пункт приема стеклотары, советские скульптуры и памятники.

Я очень благодарен Станиславу! Во-первых, за то, что сохранил эти уникальные кадры! При подготовке издания мы сканировали их прямо с негативов! Во-вторых, за то, что разрешил использовать их в моей книге. Они как нельзя лучше передают атмосферу тех лет – российского лихолетья!

Мы знакомы со Стасом с тех самых 90-х, когда рука об руку работали в екатеринбургской газете «Главный проспект».Стас был у нас фотографом, а я – журналистом и одновременно ночным сторожем! А еще – ночным продавцом в киоске! Это было в далеком 1994 году.

(c) Евгений Фатеев

https://vk.com/feed?w=wall53122910_159641 – цинк

Интересное, особенно фотки "святых 90х". Надо будет приобрести.

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