 

Мнение «аналитика»: Об отце… Пронзительное…

12.07.2024, 21:00, Разное
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У одной маленькой девочки был отец. Не как у всех отец-отец, а отец-мечта и отец-праздник.

Собственно, миллионы отцов устраивают праздники своим дочерям, невзирая на раздражённое «Ну прекрати уже её так баловать!». Покупают куклу, платье или, на худой конец, леденец. Водят по воскресеньям гулять в парк, угощают колой и мороженым или катают на качелях-каруселях. Два часа безоблачного счастья раз в неделю…

Но это — у всех. А у девочки отец был особенным.

Во-первых, он был каждый день, а не только по выходным. Во-вторых, как она теперь понимает, каждый день с ним был уже праздником — такая уж волна отцовской любви от него исходила. Даже если мороженое, леденец или — ах, да, — новая игрушка были,увы и ах, не каждый день. Даже далеко не каждый.

И в-третьих, он любил и умел устраивать «настоящие» праздники. День рождения. Новый год. Первомай. Первый день школьных каникул. Но главное — Восьмое марта. Ведь подарки под ёлку приносит Дед Мороз, на ДР — оба родителя, майский пикник устраивают все вместе. А вот восьмимартовскоетолько отец.

Она просыпалась рано утром. И, пока все спят, тихонечко, босиком, на цыпочках пробиралась в гостиную. Чтобы открыть дверь и увидеть, как ничего не изменилось за год. Огромный двухметровый стол, весь уставленный подарками — пакетами, коробками, свёртками. Ей и маме.

И ещё цветы. Непременно — розы. Непременно — яркие, огромные, сочные, ароматные. Не три розочки в жалком целлофане, и даже не пять, а гигантские букеты, где цветов и не сосчитать сразу. Ей и маме.

Бог весть, откуда он брал на всё это #деньги. Семья не бедствовала, но и не шиковала. А подарков реально было много и среди них непременно находился один из тех, о которых она втайне мечтала весь год. Как отец только ухитрялся всё это вызнавать незаметно?

И был завтрак — мужской, немудрёный: омлет да запечённый хлеб, на который так вкусно ложились куски ветчины или сыра. И ароматный чай с бисквитным тортом, украшенным нелепыми кремовыми розочками, зато натуральным, без этих ваших эрзац-заменителей молочного жира. И весенняя прогулка втроём, где в разные годы было всякое-прекрасное, а неизменным оставалось лишь присутствие сильного, любящего, заботливого и надёжного мужчины рядом. И непостижимое чувство счастья от осознания этого.

Выросла ли она в итоге более сильной или более защищённой, чем другие девочки, у которых были другие отцы? Не факт. Но в её жизни появился ориентир, предавать который было «нельзя». И хотя девочке это порой приносило в жизни некоторые разочарования, впрочем, уже позабытые, со временем всё устаканилось. Вокруг неё теперь только любящие #мужчины: муж, сыновья. И двухметровый стол с подарками на Восьмое марта каждый год. И тот же ритуальный чай с тортом: теперь в кондитерских изделиях намного больше сочных вкусов, хотя и заменителей молочного жира — тоже.

Только одно поменялось с тех пор. Развернув подарки, улыбнувшись букетам, позавтракав и т.п., она вместе со всей семьёй выходит из дома и едет навестить её отца. Через весь город, а затем ещё дальше. Потом они все вместе долго и неспешно идут пешком. Туда, где за невысокой оградкой стоит скромный чёрный обелиск с фотографией нестарого ещё #мужчины и двумя датами, разделёнными чёрточкой. Крайняя правая начинается с 8—III— …

Она молча кладёт к холодному граниту все подаренные ей цветы — да, розы — и, замирая в безмолвии, самым краешком уха слышит, как стоящий рядом высокий, статный, сильный, любящий, заботливый и надёжный #мужчина тихо-тихо шепчет, говоря явно не с ней:
Спасибо!

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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